Recticel zet groei neer ondanks 'tegenwind'

Bijkomende moeilijkheden waren de brand in zijn fabriek in de Tsjechische stad Most, en de vervuilde levering van een lading TDI-grondstoffen afkomstig van het chemieconcern BASF. Daardoor moest Recticel gedurende enkele weken vijf fabrieken stilleggen.

Dividend

Dat oponthoud had effect op de divisie Slaapcomfort (matrassen), die als enige van de vier divisies haar omzet achteruit zag gaan, wat ook te maken had met een lagere vraag. Dat werd ruimschoots goedgemaakt door de sterke groei in de afdeling Automobiel en dankzij de succesvolle doorrekening van hogere grondstoffenprijzen in hogere verkoopprijzen in de divisie Isolatie.