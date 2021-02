Recticel zet matrassendivisie met Lattoflex en Beka te koop

Het oer-Belgische matrassenmerk Beka - ontstaan in Bekaert en waar koning Filip op slaapt - staat officieel te koop en zal waarschijnlijk in buitenlandse handen vallen. De verkoop van de matrassendivisie kan Recticel 100 miljoen euro of meer opleveren en vormt het sluitstuk van het masterplan van CEO Olivier Chapelle.

Het Oost-Vlaamse Recticel heeft enkele van de sterkste merken in de matrassenindustrie in huis. Denk aan Beka, Lattoflex, Swissflex, Superba en nog meer. Het is daarmee uitgegroeid tot een speler van formaat in Europa.

Na een strategische doorlichting is CEO Chapelle tot de conclusie gekomen dat de divisie Slaapcomfort niet meer in de groep past. Om de verkoop in goede banen te leiden heeft Recticel de zakenbank JP Morgan aangesteld.

Voor beursanalisten zijn de verkoopplannen geen grote verrassing, maar het is wel opnieuw een grote stap voor Recticel. Verspreid over Europa zouden een tiental fabrieken van eigenaar veranderen, waarvan twee in ons land: in Geraardsbergen en Houthulst, samen goed voor zo’n 100 jobs.

De geschiedenis van de matrassenactiviteiten gaat terug tot in de jaren 70. Recticel zag toen in zijn polyurethaanschuim - ook gebruikt voor onder meer isolatie en schuursponsjes - een alternatief voor de verenmatrassen die toen gangbaar waren. In eerste instantie produceerde het matraskernen voor derden, een perfect voorbeeld van verticale integratie. Daarna bouwde het bedrijf via een reeks overnames een eigen merkenportefeuille op.

Koning Filip

Te beginnen met Beka, een oer-Belgisch merk dat geboren is in de schoot van Bekaert. Dat bedrijf maakte tijdens het interbellum in Ruisbroek een eerste matras met veren uit staaldraad. Beka is uitgegroeid tot een grote naam in onze contreien en is al meer dan 20 jaar leverancier van het Belgische koningshuis.

242 miljoen omzet divisie slaapcomfort De omzet van de divisie Slaapcomfort stabiliseerde vorig jaar op 242 miljoen euro, ondanks de pandemie en winkelsluitingen. De brutobedrijfswinst steeg zelfs met 8 procent.

Nog in België volgde de overname van Lattoflex, een merk van lattenbodems ontwikkeld door een familiebedrijfje in Geraardsbergen.

Ook in Zwitserland, Oostenrijk, Polen, Duitsland en Nederland sloeg Recticel lokale merken aan de haak. Zo breidde het productgamma uit van polyurethaanmatrassen naar pocketveren, boxsprings, lattenbodems en hoofdkussens.

Dat alles leverde vorig jaar 242 miljoen euro omzet op en 17,1 miljoen euro brutobedrijfswinst. Het is daarmee niet alleen de kleinste, maar ook de minst rendabele afdeling in de groep.

Klaar om uit te huwelijken

De winstmarge kwam vorig jaar uit op slechts 7,1 procent, maar die heeft de voorbije jaren wel een lange weg afgelegd. Het verschil tegenover de 3,3 procent in 2015 en de 0,8 procent op de bodem in 2018 is groot.

Dat is onder meer te danken aan herstructureringen, waarbij een Zwitserse fabriek opgedoekt werd, en aan de lancering van Geltex. Dat is een innovatieve matrasvulling die een groot commercieel succes is gebleken en die een hogere marge oplevert. Dat maakt dat de divisie klaar is om uit te huwelijken.

Drie jaar geleden was niet het juiste moment om te verkopen. Nu wel. Olivier Chapelle CEO Recticel

‘Drie jaar geleden was niet het juiste moment. Nu wel. We hebben moeilijke jaren gehad, maar de trend is nu positief. Kijk maar naar de cijfers van vorig jaar’, zegt Chapelle. De omzet van de afdeling stabiliseerde inderdaad en de brutobedrijfswinst steeg zelfs met 8 procent, en dat in tijden van pandemie en verplichte winkelsluitingen. ‘We verwachten dit jaar verder te groeien.’

‘Er zullen zeker geïnteresseerde kopers zijn. Ik ga niet zeggen wie, maar ik heb wel enkele namen in gedachten’, klinkt het.

Oorlogskas voor overnames

De verkoop zou het sluitstuk vormen van een grondige facelift die het bedrijf de voorbije jaren onderging, waarbij onder meer alle automobielactiviteiten - autozetelbekleding en dashboardhuiden - de deur uitgingen. Het resultaat is dat Recticel schuldenvrij is. De verkoop kan de oorlogskas volgens analisten met nog eens minstens 100 miljoen euro spijzen.

100 miljoen verkoop slaapdivisie Analisten verwachten dat de verkoop van de divisie Slaapcomfort minstens 100 miljoen euro kan opleveren.

Daarmee kan Chapelle verder op overnamepad, om zijn twee resterende motoren met overnames verder aan te sterken. De eerste motor: isolatie voor de bouwindustrie. De tweede motor: technische schuimen die onder meer gebruikt worden in auto’s, akoestische isolatie en zelfs in SpaceX-raketten om trillingen te dempen. ‘We leggen de focus op die twee sectoren. Dat zijn sectoren met groeipotentieel en waar verdere consolidatie mogelijk is. Om mee te doen is focus nodig, en daarom maken we ook extra middelen vrij’, aldus de Recticel-CEO.

Vorig jaar deed Recticel zijn grootste overname ooit en betaalde 270 miljoen Zwitserse frank voor het Zwitserse Foampartner, een specialist in technische schuimen. En er is nog meer op komst. ‘We zijn er hard mee bezig', zei Chapelle in de marge van de toelichting bij de jaarresultaten.