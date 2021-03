Renault, Veolia en Solvay recycleren samen elektrische batterijen

Solvay, Veolia en Renault bundelen de krachten om afgedankte batterijen van elektrische voertuigen in een gesloten kringloop te recycleren.

In september raakte al bekend dat de Belgische chemiegroep Solvay en de Franse milieureus Veolia de handen in elkaar slaan om oplossingen aan te dragen voor het zo efficiënt mogelijke gebruik van cruciale materialen in batterijen voor elektrische voertuigen.