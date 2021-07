Renovatiegolf laat Recticel boomen

Overnames, prijsverhogingen én een sterke vraag vertalen zich in 60 procent groei over de eerste jaarhelft.

Een economie die in een rotvaart herstelt, laat ook de Belgische industrie boomen. Vorige week rapporteerde Bekaert een verdrievoudiging van de halfjaarwinst, nu is Recticel aan zet om in een korte update 'booming business' te melden. De omzet steeg over het eerste halfjaar met 59 procent, naar 596 miljoen euro.

Een deel van die sterke groei is te danken aan de overname van FoamPartner, de grootste deal ooit voor de chemiegroep. CEO Olivier Chapelle belooft tegen 2023 jaarlijks 18 miljoen synergieën uit die deal te puren, iets meer dan de eerder vooropgestelde 14 miljoen.

Een andere verklaring voor de boomende bovenste lijn zijn de forse prijsverhogingen die Recticel doorvoerde om de duurdere grondstoffenfactuur op te vangen. Maar daarnaast is er ook net als over het eerste kwartaal 'een sterke vraag op de meeste markten', nu veel mensen de pandemie aangegrepen hebben om hun huis te renoveren.

De optimistische update is niet echt een heel grote verrassing, eerder verhoogde Chapelle al de jaarprognose fors en ook de grote rivaal in isolatie - het Ierse Kingspan - 'waarschuwde' in een trading update aan de Londense beurs vorige maand al voor een sterke jaarhelft.

Het 'pr-offensief' van Recticel moet gezien worden als een charme-offensief naar beleggers, in het licht van het ongewenste bod van de Oostenrijkse rivaal Greiner. Recticel claimt dat dat bod van 13,5 euro per aandeel het bedrijf 'aanzienlijk onderwaardeert'.

Bekaert mocht vorige week nog ondervinden dat een positief alarm niet altijd garant staat voor een positieve koersreactie. Dat komt vooral omdat beleggers gelet op de boomende economie en de forse beursrally sinds Nieuwjaar de lat intussen hoog leggen. Het aandeel Recticel is sinds Nieuwjaar 28 procent gestegen, mede dankzij de avances van Greiner (zie grafiek).

Nog in het kader van het charme-offensief naar de belegger: er zit schot in de begin dit jaar opgestarte verkoop van de matrassendivisie Slaapcomfort, bekend van merken als Lattoflex en Beka. 'We verwachten eind juli biedingen', zegt Chapelle.