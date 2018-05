Resilux: 'Groei PET-verpakking is nog lang niet voorbij'

Het aandeel van PET voor de verpakking van vloeistoffen groeit nog altijd. Daarom is pet-flessenmaker Resilux niet bang voor een groeivertraging, maar ziet het vooral opportuniteiten.

Een dozijn kleine aandeelhouders maakte vrijdagnamiddag de verplaatsing naar Wetteren om er meer te weten te komen over het reilen en zeilen bij Resilux . Een opmerkelijke aanwezige was ex-senator Etiennne Cooreman, een van de twee bezielers van de wet Cooreman-De Clercq, die in de jaren tachtig een motor zette onder het investeren in aandelen. 'Ik ben al van bij de beursgang in 1997 een trouwe aandeelhouder', wist de ex-politicus te vertellen.

Resilux produceert met fabrieken in acht landen voorvormen en flessen in PET (polyethyleen terphthalaat), de plastieken flessen waarin veel waters en frisdranken zijn verpakt. Het bedrijf heeft een marktaandeel van ongeveer 5 procent in Europa en de VS en staat ook sterk in Rusland. Enkele aandeelhouders waren bezorgd omdat plastiek de laatste tijd onder vuur ligt als mogelijke oorzaak van milieuproblemen. Komt daardoor het groeiverhaal van Resilux niet in gevaar?

‘De politiek begrijpt het PET-verhaal vaak verkeerd’, stelt co-ceo Dirk De Cuyper. ‘PET heeft een van de hoogste scores in recyclage, zeker in landen met goede systemen om de oude flessen uit het gewone vuilnis te weren. In België werkt het systeem met de blauwe zakken perfect. Nederland en Duitsland hanteren statiegeld, wat ook goed werkt. Maar ook Zwitserland scoort hoog, dankzij een systeem van vrijwillige teruggave.’

Volgens Fost Plus werd in ons land vorig jaar 88 procent van de PET-flessen gerecycleerd, wat een van de beste scores ter wereld is. Resilux ziet heil in het gebruik van herbruikbare grondstoffen. Het kocht vorig jaar het Zwitserse Poly Recycling, een recyclagebedrijf van PET. ‘Het was al een van onze leveranciers. Nu kunnen we er zelf mee uitpakken dat we ‘bottle-to-bottle’ leveren: uit oude flessen, maken we er zelf nieuwe. Dat is een belangrijk verkoopsargument’, zegt De Cuyper.

Karton onder druk

We merken dat steeds meer melk- en sappenproducenten de overstap van karton naar pet maken. alex de cuyper voorzitter resilux

Voorzitter Alex De Cuyper wees er op dat PET nog altijd marktaandeel wint. ‘Vooral karton staat onder druk. We merken dat melk- en sappenproducenten steeds meer de overstap maken naar PET. Inzake dikte, sterkte, gewicht of barrièretechnologie hebben we enorme vooruitgang geboekt. We maken nu producten waarvan we vijf jaar geleden niet durfden te dromen. Let maar op: binnen enkele jaren zal u die melkdozen op het schap in de supermarkt vervangen zien worden door PET-verpakkingen. Maar we groeien bijvoorbeeld ook sterk in wijn.’

Van de 6,5 miljard preforms en 390 miljoen flessen die Resilux vorig jaar produceerde, was 58 procent bestemd voor waters en frisdranken. Daarna volgen fruitsappen (15%), oliën (7%), detergenten (7%) en bier (6%).

Bioplastic PEF

Een aandeelhouder wilde ook weten of Resilux niet bang is van het bioplastic PEF waaraan Avantium werkt. ‘Als de grondstof doorbreekt - en dat zal minstens nog jaren duren - dan kunnen wij die makkelijk integreren in onze productie. PEF vormt dus geen gevaar. Maar voorlopig vragen onze klanten er niet naar. De eerste fabriek in de Antwerpse haven zou trouwens maar 50.000 ton produceren, terwijl er 75 miljoen ton PET per jaar nodig is.’

Eind deze maand krijgen de aandeelhouders een dividend van 2 euro bruto, hetzelfde als vorig jaar. De brutobedrijfswinst, zonder uitzonderlijke factoren zoals de advieskosten voor het mislukte overnamebod van Bain Capital, daalde licht. 'De advocaten- en advieskosten bedroegen ongeveer 1,1 miljoen euro', wist co-ceo Peter De Cuyper te vertellen. 'Het afspringen van het bod was trouwens niet onze fout, noch die van Bain, maar het gevolg van de Duitse toezichthouder die vond dat een combinatie tot een te dominante positie zou leiden.

Omdat Resilux de veranderingen in grondstoffenprijzen snel doorrekent aan zijn klanten, hanteert de groep vooral de toegevoegde waarde als eigen resultatenparameter. Die steeg met 6 procent tot 76,8 miljoen euro.

Groei-investeringen

2017 was vooral een jaar met veel groei-investeringen. Resilux bouwde een nieuwe fabriek in het Duitse Gerolstein, breidde fors uit in Spanje, en kocht ook de Servische sectorgenoot Borverk Eurotrade. Daarnaast stegen de personeelskosten met 4 miljoen euro. 'Vooral een gevolg van de overnames', verklaart Peter De Cuyper. 'Daarnaast veranderden we de contracten van heel wat tijdelijken in de VS naar vaste contracten. De arbeidsmarkt is er heel krap, en met vaste contracten kunnnen we de medewerkers er makkelijker houden. En in Rusland moesten we tijdelijk met minder geautomatiseerde machines werken, waardoor het aantal arbeiders er tijdelijk fors steeg.'