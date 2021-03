Resilux boekt recordwinst met gerecycleerde petflessen

Resilux, dat petflessen produceert en recycleert, heeft het pandemiejaar 2020 afgesloten met een recordwinst. ‘Een mooi eerbetoon aan onze pa, de oprichter van het bedrijf.’

‘Het was een lastig jaar’, zegt Dirk De Cuyper, de CEO van Resilux. Lastig, vooral omdat hij zijn vader - Alex De Cuyper, oprichter van het familiebedrijf - na een strijd tegen kanker moest begraven. En lastig omdat werken met Teams of Zoom niet zijn ding is. ‘Ondernemen, dat is een stuk emotie en passie. Dat is mensen begeesteren en aanzetten tot creativiteit. Dat gaat toch een stuk moeilijker via de computer.’

Desondanks slaagde hij erin met Resilux nooit geziene winstcijfers neer te zetten. De verkoopvolumes waren nochtans niet verbluffend en stabiliseerden. De lagere verkoop van voorvormen voor frisdranken - doordat mensen minder onderweg waren met de trein of het vliegtuig en dus minder kleine flesjes kochten - werd gecompenseerd door de petverpakkingen voor handgels en detergenten. De omzet daalde met bijna 10 procent, omdat Resilux de lagere grondstofprijzen contractueel meteen verrekent in zijn verkoopprijzen.

Record

Dé grote verrassing was de brutobedrijfswinst. De Cuyper had voor 2020 een cijfer van 45 à 46 miljoen euro naar voren geschoven, maar het bedrijf haalde dat met de vingers in de neus: plus 17,3 procent tot 51,1 miljoen euro. Een nieuw record. De nettowinst dikte bijna 40 procent aan. ‘Een mooi eerbetoon aan onze pa’, klinkt het.

Het record is grotendeels te danken aan de investeringsgolf van twee jaar geleden. Het bedrijf investeerde toen in drie nieuwe fabrieken. Eentje in Roemenië, eentje in Spanje om petflessen te blazen voor shampoos en detergent, en eentje in Zwitserland, waar het van oude petflessen nieuwe maakt. ‘Opstarten kost eerst geld, maar vorig jaar is dat allemaal beginnen te draaien en leverde het geld op.’

Vooral de recyclagefabriek was een schot in roos. ‘De timing was perfect. Een goede zet’, geeft De Cuyper zichzelf een pluim. Veel merken van frisdranken en water schakelen over op gerecycleerde materialen, deels onder druk van de Europese richtlijnen, deels om zich een groener imago aan te meten. Resilux recycleert al 18.000 ton pet, en heeft nog machines besteld om er minstens 10.000 ton bij te doen. ‘We gaan meer eigen grondstoffen gebruiken. Dat is allemaal winstmarge die we niet aan leveranciers moeten afstaan.’

Ook de gedaalde kosten voor reizen, hotels en horeca (1,2 miljoen euro minder dan het jaar ervoor) leverde een bijdrage aan de winstgroei. ‘Ik stond er zelf versteld van’, zegt De Cuyper. Daartegenover waren er wel extra kosten voor mondmaskers en handgels en 5 miljoen euro extra personeelkosten. ‘In de VS zijn de lonen voor laaggeschoolde arbeiders in twee jaar met de helft gestegen. Er is echt een opbod. Je hebt er die voor 1 dollar meer of minder verhuizen.’

Over 2021 wil hij nog geen uitspraken doen. ‘Zo’n groeisprong moet je zeker niet verwachten. Dat zou abnormaal zijn. Het wordt een uitdagend jaar. We gaan proberen te groeien, maar ik kan het echt niet zeggen.’ Wel zegt hij dat er nieuwe pettoepassingen - zoals eerder al wijn-, melk- of ketchupflessen - op komst zijn. ‘We zijn niet blijven stilzitten. We zaten toch in ons kot en dan kan je niet anders dan nadenken.’