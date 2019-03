'Resilux heeft een straf verhaal neergezet'

Recordgroei, recordinvesteringen én recorddividenden. Resilux heeft een topjaar achter de rug. ‘En dat is niet dankzij de kaboutertjes’, aldus oprichter en CEO Dirk De Cuyper.

De brutobedrijfswinst (ebitda) van Resilux steeg vorig jaar met 20,5 procent tot net geen 44 miljoen euro. Dat is een nieuw record. Ook de omzet en de nettowinst maakten grote sprongen. ‘We zijn nog nooit zo hard gegaan, en dat in het jaar waarin iedereen tegen plastic leek te zijn’, zegt topman Dirk De Cuyper.

Het familiebedrijf uit Wetteren produceert voorvormen voor petflessen. Die worden vervolgens bij de klanten opgeblazen tot allerlei vormen. Het begon – intussen een kwarteeuw geleden - met water- en frisdrankflessen, maar nu levert Resilux ook verpakkingen voor detergenten, ruitenwisservloeistof en zelfs Barcardi-rum en Eristoff-vodka.

Recorddividend bij Resilux Resilux trekt het dividend met de helft op tot 3 euro per aandeel, zowat 6 miljoen euro in totaal. ‘We tonen nu al enkele jaren dat we duurzaam winst maken en kasstromen genereren', zegt Dirk De Cuyper. 'Het bedrijf heeft amper schulden en heeft de maturiteit bereikt om grote sommen te investeren, te groeien en tegelijkertijd aandeelhouders te belonen. Het dividend is altijd vrij laag geweest en het is tijd om een correctie door te voeren. Resilux mag stilaan een dividendaandeel worden.'

2018 was voor De Cuyper eindelijk nog eens een normaal jaar, na twee jaar waarin hij zijn advocaten meer had gezien dan zijn werknemers. Eerst hield de kletterende ruzie met de Nederlandse jointventurepartner in Airopack, dat een revolutionaire spuitbus ontwikkelde, hem van zijn echte werk. ‘Dat is een donkere periode geweest. Ik denk er nog veel aan terug, maar achteraf gezien was het goed om ons belang te verkopen.’

Daarna was er het afgesprongen overnamebod van 386 miljoen euro door de private-equityreus Bain Capital. ‘We hadden een grote sprong kunnen maken, nu zullen we gewoon op eigen kracht groeien’, zei De Cuyper toen.

Overal groei

‘Ik heb woord gehouden’, zegt hij nu. ‘Ik had ook niet verwacht dat we in zo’n stroomversnelling zouden komen. We hebben het verleden losgelaten en konden weer focussen op de business’, aldus De Cuyper. ‘Misschien komt het ook wel door de gesprekken met Bain Capital. Het was de eerste keer dat een externe partij ons grondig heeft doorgelicht. Ik heb er veel uit geleerd. Het was de beste Vlerick-opleiding die ik me kon inbeelden.’

Resilux groeide het voorbije jaar overal. ‘Enkel in Spanje was het wat minder, door het slechte weer in het voorjaar’, klinkt het. ‘We draaiden gewoon goed. Ook in de VS veert de economie op. De salarissen zijn er al vijf jaar aan het stijgen. En als Amerikanen geld verdienen, dan spenderen ze dat. Dat voelen we.’

Ons geheim? Werken als de beesten. Opportuniteiten zien en grijpen. Rekenen, nadenken en doen. Meer is het niet. Dirk de cuyper ceo resilux

Voor 2019 voorspelt Resilux een winstgroei van 5 à 10 procent. Daarmee zet het zijn opmerkelijke reeks, die in 2012 begon, verder. Toen haalde het ‘amper’ 26 miljoen euro brutobedrijfswinst. Wat is het geheim? ‘Werken als de beesten, zeker? Het zijn zeker de kaboutertjes niet geweest’, lacht De Cuyper. ‘Opportuniteiten zien en grijpen. Rekenen, nadenken, doen. Meer is het niet.’

Investeringen

‘We zijn ook altijd blijven investeren in onderzoek en producten met een hogere winstmarge.’ Door in pet extra zuurstofbarrières in te bouwen, hebben petflessen bijvoorbeeld de markt voor fruitsappen ingepalmd. De producten van Resilux vind je ondertussen ook terug in doe-het-zelfzaken. Pesticiden of ruitenwisserspray zitten in verpakkingen van het Wetterse bedrijf. ‘We slagen erin om onze kunststof bestand te maken tegen hogere temperaturen. We zoeken steeds meer de limieten van de kunststof op’, aldus De Cuyper.

Vorig jaar heeft Resilux bovendien extra verkoopinspanningen geleverd. De hogere verkoopvolumes leiden tot een betere capaciteitsbenutting in de fabrieken en zetten een motor op de winst. ‘Plots zie je dat allemaal in de cijfers’, zegt De Cuyper. ‘Ik denk dat we een straf verhaal hebben neergezet.’

65 miljoen Recordinvesteringen Resilux zal in 2018 en 2019 samen 65 miljoen euro geïnvesteerd hebben.

En het einde is niet in zicht. ‘We blijven investeren’, zegt hij. Voor 2019 staat het investeringsbudget voorlopig op 30 miljoen euro, wat het totaal in twee jaar op zowat 65 miljoen brengt. Vorig jaar steeg de productiecapaciteit in België en de VS. Dit jaar krijgen onder andere de VS, Spanje en Rusland er een productielijn bij. In Roemenië zal dit jaar een nieuwe fabriek beginnen te draaien, en in Zwitserland is de eerste recyclagefabriek van Resilux sinds kort operationeel.’

Mijn broer en ik hebben de voorbije jaren amper verlof kunnen nemen. Dat is eigen aan een familiebedrijf, zeker?