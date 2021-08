Resilux krikt winst op

Resilux, dat petflessen produceert en recycleert, heeft een goed eerste semester achter de rug. De omzet stagneerde, maar de winst steeg aanzienlijk. De tweede helft wordt even goed als vorig jaar.

Resilux verkocht in het eerste halfjaar van 2021 2,8 procent minder petflessen en preforms dan in de eerste helft van 2020. Die preforms zijn petverpakkingen die bij Resilux of bij klanten geblazen worden en nadien afgevuld worden met water, frisdranken, eetbare oliën, ketchup, detergenten, melk, bier, wijn of fruitsappen.

Bij het uitbreken van corona in maart vorig jaar hadden een aantal grote klanten strategische voorraden opgebouwd. Dat leidde in het eerste kwartaal van 2020 tot hogere verkopen. Dat fenomeen deed zich niet voor in de vergelijkbare periode van 2021. Het tweede kwartaal was wel beter dan vorig jaar.

Recticel zag de verkoop vooral stijgen in Oost-Europa en Rusland. In Zuid-Europa was er een terugval. Dat de omzet in het eerste halfjaar stabiel bleef op net geen 200 miljoen euro was te danken aan de stijging van de grondstoffenprijzen, die meteen worden verrekend in de verkoopprijzen. Die stegen in het eerste semester van 2021 met gemiddeld 15 procent. Dat had een belangrijke positieve impact op de omzet.

12 miljoen Investeringen gepland in het tweede halfjaar, vooral in de uitbreiding van zijn recyclage-acitviteiten in Zwitserland

De brutobedrijfswinst van Resilux groeide met 10 procent tot 28,3 miljoen euro - onder meer door een daling van de kosten voor diensten en goederen - en het bedrijfsresultaat met 16 procent tot 18,3 miljoen euro. Netto klokte de petflessenproducent, die 2020 afsloot met een recordwinst, af op 13,8 miljoen winst (+26%).

Extra investeringen

Resilux investeerde in de eerste jaarhelft van 2021 10 miljoen euro in nieuwe productielijnen voor de verdere uitbouw van de preformfabriek in Roemenië en de recyclageactiviteiten in Zwitserland. Daar baat het een fabriek uit die van oude petflessen nieuwe maakt. Die investeringen moeten vanaf volgend jaar tot een hogere output leiden.

Steeds meer drankenmerken schakelen over op gerecycleerd materiaal en dat rendeert. Vorig jaar recycleerde Resilux 18.000 ton pet. Het is de bedoeling om er binnenkort minstens 10.000 ton bij te doen. Door eigen grondstoffen te gebruiken staat Resilux minder winstmarge af aan zijn leveranciers.

We verwachten dat de resultaten voor het tweede halfjaar in lijn zijn met die van 2020. Resilux

Het bedrijf is positief over de rest van het jaar. De pandemie leidde deze zomer tot minder toerisme en minder drankconsumptie in de typische vakantiegebieden, maar toch groeide de verkoop in het tweede kwartaal en in de zomermaanden juli en augustus. Ondanks het mindere weer.

Prognoses voor het hele jaar wil Resilux niet geven. Maar zonder uitzondelijke omstandigheden verwacht het bedrijf dat de resultaten voor het tweede halfjaar in lijn zijn met die uit dezelfde periode in 2020.