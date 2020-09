Resilux op weg naar recordcijfers in 2020

Resilux, dat petflessen produceert en recycleert, is ondanks de pandemie op weg naar recordresultaten in 2020. ‘Als ons dat lukt, ben ik een zeer gelukkig mens’, aldus CEO en oprichter Dirk De Cuyper.

‘We hebben een zeer goed eerste halfjaar gehad’, zegt Resilux-topman Dirk De Cuyper. De verkoopvolumes stabiliseerden en de omzet daalde omdat Resilux de lagere grondstofprijzen contractueel meteen verrekent in zijn verkoopprijzen, maar op alle andere vlakken scoorde Resilux verrassend goed.

De brutobedrijfswinst steeg met meer dan 20 procent tot 25,6 miljoen euro, de nettowinst zelfs met 40 procent tot 10,9 miljoen euro. ‘We konden de voorbije maanden rekenen op een paar extraatjes tegenover vorig jaar’, zegt De Cuyper.

Een: de opstartkosten voor een nieuwe fabriek in Roemenië en de recyclagefabriek in Zwitserland vielen weg. ‘Die draaien nu goed. In Roemenië hebben we in volle pandemie zelfs nog twee machines bijgezet’, zegt De Cuyper.

De switch naar andere producten gaan we versneld doorzetten, naar detergenten en desinfecterende middelen bijvoorbeeld. Dirk De Cuyper CEO Resilux

Twee: in de Verenigde Staten, waar Resilux vorig jaar enkele klanten verloor, gaat het stukken beter. ‘En drie: in Spanje zijn we begonnen met de productie van voorvormen en flessen voor cosmetica, zepen, sauzen, olijfolie, alles wat niet met dranken te maken heeft. Dat is goed gelukt’, zegt De Cuyper. ‘Die switch naar andere producten gaan we versneld doorzetten, naar detergenten en desinfecterende middelen bijvoorbeeld. Er wordt veel meer gepoetst, en ik denk niet dat we meteen stoppen met tafels te ontsmetten.’

Het lijkt alsof de pandemie geen vat heeft op Resilux. ‘We plukken de vruchten van de zware investeringen van de voorbije jaren’, aldus De Cuyper.

Ik lees dat tijdelijke werkloosheid veel bedrijven recht heeft gehouden, maar ik wil geen euro van de Belgische staat. Dat is een principekwestie Dirk De Cuyper CEO Resilux

‘Maar we voelen de pandemie wel, hoor.’ De doelstelling om dit jaar minstens vier keer meer voorvormen te verkopen, is vrijwel onhaalbaar geworden. ‘Minder reizen, minder toerisme en meer telewerk betekenen dat mensen minder drank voor onderweg kopen. En als je thuis bent, koop je een grote fles van anderhalve liter. Dat is één fles in plaats van drie halveliterflessen.’

‘In de duistere maanden hebben we 5 tot 10 procent van de mensen thuis gezet, maar we zijn iedereen blijven doorbetalen. Ik lees dat tijdelijke werkloosheid veel bedrijven recht heeft gehouden, maar ik wil geen euro van de Belgische staat. Dat is een principekwestie.’

Record