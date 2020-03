Resilux slikt winstdaling door opstart nieuwe fabrieken

Geen nieuwe records bij het Oost-Vlaamse Resilux. De opstartkosten van twee nieuwe fabrieken en enkele commerciële tegenvallers in de VS leidden tot een winstdaling in 2019. 'Dit jaar is er weer groei.'

Resilux verkocht vorig jaar ruim 7 procent meer preforms. Dat zijn plastic miniflesjes - in de vorm van proefbuizen - die bij de drankenbottelaars worden opgeblazen tot petflessen. Het bedrijf maakt niet alleen preforms voor water en frisdranken, maar ook voor wijn, vodka, bier, fruitsappen, ketchup, frituurolie, ruitenwisservloeistof...

‘Met dat groeicijfer zijn we tevreden, zeker als je weet dat de weersomstandigheden niet ideaal waren’, zegt topman en oprichter Dirk De Cuyper. In de meeste landen was er groei, maar niet in de Verenigde Staten. 'Daar zijn we enkele klanten verloren. Daar hebben we van afgezien. Maar ik verwacht beterschap vanaf het tweede kwartaal.'

De groei vertaalde zich vorig jaar niet in extra winst. De brutobedrijfswinst (ebitda) daalde met 0,5 procent. ‘We hebben twee nieuwe fabrieken opgestart. Dat brengt kosten met zich mee’, zegt De Cuyper. Zonder die uitzonderlijke kosten (1,5 miljoen euro) zou de ebitda met 3 procent zijn gestegen naar een nieuw record.

Onze recyclagefabriek in Zwitserland is zo volgeboekt als maar zijn kan. Dirk De Cuyper CEO Resilux

Resilux bouwde een nieuwe fabriek in Roemenië. Maar dé investering van het jaar deed Resilux nabij de Zwitserse Alpen, waar het zijn eerste recyclagefabriek opende. Gebruikte petflessen worden er in stukjes gehakt, gewassen en omgetoverd tot nieuwe petflessen. Resilux speelt in op de Europese wetgeving die voorschrijft dat petverpakkingen tegen 2025 voor een kwart uit gerecycleerde pet moeten bestaan. De fabriek draait een jaar na de opstart als een tierelier. ‘We zitten zo vol als maar zijn kan. We zijn helemaal uitverkocht’, zegt De Cuyper.

Groei in 2020

Voor 2020 voorspelt De Cuyper groei. ‘We investeren in sales en marketing. Bovendien wordt pet populairder als verpakkingsmateriaal, voor melk en detergenten bijvoorbeeld. We hebben tien fabrieken in Europa waardoor we dicht bij onze klanten zitten. Dat betekent minder transport en CO2-uitstoot. Dat begint bij klanten ook een rol te spelen.’

De Cuyper mikt op een volumegroei van 4 à 7 procent. 'Dat is een goed cijfer. Zonder ongelukken moet zich dat ook in de winst laten zien.' Een effect van het coronavirus voelt de Cuyper nog niet. 'Ik ga niet panikeren', zegt hij. Maar het is niet ondenkbaar dat enkele Europese klanten, die hier hun water bottelen voor overzeese export, tijdelijk een dip kennen.

Minder investeringen

Het investeringsbudget voor 2020 zakt aanzienlijk naar 17,5 miljoen euro. Of Resilux op de rem gaat staan? 'Nee, nee, nee', zegt De Cuyper. 'Zo mag je dat niet zien. We hebben de voorbije twee jaren zwaar geïnvesteerd, zowat 60 miljoen euro. We hebben in onze sites 20 procent capaciteit bijgebouwd.'

Nu is het een kwestie van alle investeringen goed te laten draaien, op adem te komen en onze organisatie te versterken. Dirk De Cuyper CEO Resilux

Die investeringsgolf volgde op een zeer turbulente periode waarin het bedrijf een ruzie uitvocht met een Nederlandse joint-venturepartner en waarin een geplande overname door de investeringsmaatschappij Bain Capital in extremis werd afgevoerd. 'Nu is het een kwestie van alle investeringen goed te laten draaien, op adem te komen en onze organisatie te versterken.'