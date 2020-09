Retailveteraan trekt met Antwerpse verf naar China

Het Antwerpse verfbedrijf Stoopen & Meeûs krijgt steviger voet aan grond in China. Die move maakt deel uit van het groeiplan van Erik Van Heuven, al 22 jaar eigenaar, maar pas drie jaar CEO. 'Eén Chinese miljoenenstad heeft hetzelfde potentieel als heel Vlaanderen.'

‘Van een grote multinational overstappen naar een kleine kmo, dat was toch een les in bescheidenheid. Het leven als kleine zelfstandige vraagt bloed, zweet en tranen.’ Erik Van Heuven was onder de indruk, toen hij op zijn 55ste aan de slag ging bij het verfbedrijf Stoopen & Meeûs. Na een uitgebreide internationale carrière in de retail - hij was onder meer CEO van Galeria Inno - staat Van Heuven sinds 2017 aan de leiding van een de oudste bedrijven in Antwerpen, met wortels in de 19de eeuw. In 1894 namen de Antwerpse bourgeoisievrienden Edmond Stoopen en Paul Meeûs een verffabriek in Borgerhout over. Die leverde vooral aan de chemische sector, maar Stoopen en Meeûs specialiseerden zich in pigmenten en poeders om verf te mengen, met Marokkaanse tegelmakers als grote klanten.

Profiel Stoopen & Meeûs > Opgericht in Antwerpen in 1894. > Overgenomen door Jackie Sarteel in 1985, in handen van haar zonen Erik en Dirk Van Heuven sinds 1998. > Maakt en verkoopt kleurstoffen en pigmenten voor decoratieve verf. > Omzet (2019): 5 miljoen euro. > Brutomarge (2019): 1,6 miljoen euro. > Nettowinst (2019): 309.000 euro. > Werknemers: 30. > Actief in meer dan 80 landen.

126 jaar later is dat nog steeds de hoofdactiviteit, al komt de focus steeds meer te liggen op premiumverf voor de afwerking van muren, vloeren en meubels. Van Heuven is al sinds 1998 eigenaar van het bedrijf. Toen nam de Antwerpenaar samen met zijn broer Dirk het bedrijf over van zijn moeder, Jackie Sarteel. Zij begon in de jaren 70 als secretaresse voor Stoopen & Meeûs, dat toen in handen was van Granada Television, een groot Brits bedrijf. ‘Ze heeft zich daar langzaam opgewerkt en uiteindelijk samen met een partner het bedrijf overgekocht in 1985’, zegt Van Heuven.

Retailcarrière

Sindsdien is de verfmaker in handen van de familie, maar Van Heuven was nooit dicht betrokken. Hij bouwde een carrière uit in de internationale retailwereld, was CEO van Galeria Inno, waarna hij overstapte naar de directie van concurrent - maar intussen moederbedrijf - Karstadt. Bij de overname van Stoopen & Meeûs eind jaren 90 besliste hij in Duitsland te blijven. De dagelijkse leiding van het verfbedrijf kwam toen in handen van zijn schoonzus Marleen Demeyer, de echtgenote van Dirk, die als advocaat bleef werken na de overname. 'Zij heeft het bedrijf echt de toekomst in geleid, met nieuwere en modernere verven', zegt Van Heuven.

'In 2009 werd ik CEO van het Duitse schoenenbedrijf Hamm-Reno. Maar toen dat in 2016 werd verkocht door de eigenaarsfamilie, was ik midden de 50 en stond ik voor de keuze: een andere internationale job zoeken of een nieuw begin in België. Marleen zocht toen een exportmanager voor Stoopen & Meeûs. Sindsdien besturen we samen het bedrijf.’ Zo kwam Van Heuven aan het hoofd van een 30-koppig team. Even aanpassen, voor wie gewend is 8.000 mensen in dienst te hebben. 'Als leider van een klein bedrijf moet je echt overal aan denken: van de producten die je maakt tot de etiketten op de verpakking en de gebruiksvriendelijkheid van de website.'

x3 groei Stoopen & Meeûs wil de omzet van 5 miljoen verdriedubbelen tegen 2024, wanneer het bedrijf 130 jaar bestaat.

Investeringsplan

Drie jaar geleden, bij zijn aantreden, gaf Van Heuven ook het startschot voor een investeringsplan van 1 miljoen euro om de groei te financieren. ‘We proberen van een kleine fabrikant een echt merk te maken. De eerste drie jaar hebben we gebruikt om de groei voor te bereiden: investeringen in nieuwe producten en machines en de ontwikkeling van een digitaal platform om gemakkelijker en transparanter te communiceren met onze klanten. Ons verkoopteam is jonger en dynamischer dankzij tien nieuwe werkkrachten. De komende jaren volgt de uitvoering: onze omzet van 5 miljoen verdubbelen tegen 2024, wanneer we 130 jaar bestaan.’

De eerste ambitie van Stoopen & Meeûs is marktleider te worden voor professionele decoratieve verven in de Benelux. ‘We willen de grootste zijn in die niche. Maar het is niet ons doel op de hoek van elke straat aanwezig zijn: we willen exclusief blijven. De groei gaat zich uiten in meer gebruikers, geen extra verkooppunten. Onze producten liggen al in groothandels voor gespecialiseerde schilders. Het gaat er nu om een club met de beste vakmannen te verbinden aan ons merk. Nu werken we met een 200-tal schilders, voor commerciële projecten zoals het U-Hotel of het Mesa-restaurant in Antwerpen, maar ook residentiële villa's in Knokke. Dat getal moet verdubbelen.’

Nieuwe generatie

Tegelijk wordt de buitenlandse markt veroverd, met China op kop. Stoopen & Meeûs, dat al actief is in 80 landen, krijgt er steviger voet aan de grond na een deal met Ugan Concept, een Chinees bedrijf dat het betere interieurdesign verdeelt. ‘Onze verven gaan in showrooms in 12 Chinese steden liggen’, zegt Van Heuven. ‘Vergeet niet dat één Chinese miljoenenstad zowat hetzelfde potentieel heeft als heel Vlaanderen. De premiummarkt is daar sterk in opmars. We gaan ter plaatse mensen opleiden om met onze producten te kunnen werken.’

We profileren ons als authentiek en artisanaal bedrijf, maar tegelijk moeten we ook toekomstgericht denken. Onze geschiedenis in de chemische sector is voor jongeren ‘niet sexy’. Erik Van Heuven CEO Stoopen & Meeûs