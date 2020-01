Rijden en vliegen op gebruikt frituurvet

Het Oost-Vlaamse familiebedrijf Quatra haalt jaarlijks 65.000 ton gebruikte frituurolie op die brandstof voor auto’s en binnenkort ook vliegtuigen wordt. ‘In tien jaar zijn we uitgegroeid tot de grootste in Europa.’

‘We hebben een bijzonder jaar achter de rug. Alles is in een stroomversnelling gekomen’, zegt Piet Van Pollaert, die samen met zijn broer en zijn vader Quatra runt. Het familiebedrijf zette begin 2019 een investering van 10 miljoen euro in gang voor de bouw van een nieuwe vestiging, waardoor de productiecapaciteit zal vervijfvoudigen.

Profiel Quatra > Omzet (2018): 22 miljoen euro. > Omzetprognose 2019: 50 miljoen euro (na overname in Nederland). > Bedrijfswinst (2018): 0,6 miljoen euro. > Nettowinst (2018): 0,6 miljoen euro. > Grondstof: haalt jaarlijks 65.000 ton gebruikte frituurolie op. > Ophaalpunten: 70.000 kleinere klanten als frituren en restaurants, naast chipsfabrieken, fastfoodketens (e.d.) in de Benelux, Frankrijk en Duitsland. > Werknemers: 220, van wie 150 chauffeurs. > Marktaandeel: nummer 1 in België (65%), Nederland (40%) en Frankrijk (25%).

In de zomer volgde de overname van Rotie, een grote sectorgenoot in Amsterdam. De deal katapulteerde Quatra naar de top in Nederland, met een marktaandeel van 40 procent. Quatra nam 70 werknemers over en verdubbelde in omvang. De gecombineerde groep haalt nu jaarlijks 65.000 ton gebruikte frituurolie op en is amper tien jaar na de opstart de grootste speler in Europa.

‘Nee, dat was niet echt onze ambitie toen we ermee begonnen. Maar je ziet het bedrijf gaandeweg groeien. Je ziet het potentieel, en de ambities groeien mee’, zegt Piet Van Pollaert. ‘Die kans in Nederland konden we echt niet laten liggen’, vult Pol Van Pollaert aan. ‘Als een speler op 200 kilometer van je deur in hetzelfde taalgebied te koop komt, dan moet je niet lang twijfelen. Het is een grote, maar een logische stap. Een groot risico? Goh, lenen kost niet veel, dus doe je dat al makkelijker. En het is geen nieuwe business. We weten wat we kopen. Dit is een boeiende en bloeiende sector.’

Quatra speelt in op de nieuwe biodieselrichtlijnen die op 1 januari in Europa van kracht werden. Om de Europese klimaatdoelstellingen te halen verhoogt België de verplichte bijmenging van biodiesel aan de pomp van 6 naar 10 procent. Ook het belang van biodiesel uit niet-landbouwgewassen wordt geleidelijk opgetrokken.

Dat betekent dat vetten uit slachtafval en gebruikt frituurvet als grondstoffen aan populariteit zullen winnen. ‘Het is een schaars goed. De verwachting is dat de gemiddelde prijs tegen 2030 met 30 procent stijgt’, zegt Pol Van Pollaert.

Voor de familie Van Pollaert is dit al het tweede avontuur in de recyclagesector. Grootvader Van Pollaert zette in de jaren zestig een vetsmelterij op. Afval van slachthuizen en slagers werd er verwerkt in voeder voor vee, honden en katten. In 2005 verkocht de familie het bedrijf aan het vilbeluik Rendac, dat op zijn beurt werd opgekocht door het Amerikaanse Darling.

Paardenvitamines

In 2009 maakte de familie een comeback. ‘We waren toen al enkele jaren aan het kijken om een bedrijf op te starten of over te nemen’, zegt Piet Van Pollaert. Als paardenliefhebbers dachten ze zelfs even in de richting van paardenvitamines of de productie en verkoop van hoefijzers, maar ze belandden uiteindelijk in de frituurolie.

Ze begonnen klein met de overname van Atravet, dat met drie werknemers frituurvet ophaalde bij een paar honderden frituren en brasserieën in de driehoek Dendermonde, Gent, Aalst. ‘In het begin ging ik zelf met de bestelwagen op ronde, om de stiel te leren’, zegt Piet Van Pollaert. ‘We zagen snel dat er potentieel was.’

De Van Pollaerts deden aan de lopende band overnames. Eerst in België, later ook in Noord-Frankrijk. Vandaag zijn ze in heel Frankrijk actief. Quatra is marktleider in België, Frankrijk en Nederland. Het haalt onder meer vet op bij de Pringlesfabrieken, bij Mora en bij de grote diepvriesfrietproducenten. Het werkt ook voor grote fastfoodketens als Quick, McDonald’s, Burger King en Kentucky Fried Chicken. ‘Mooie referenties, maar ze genereren slechts 5 à 10 procent van onze volumes’, zegt Piet Van Pollaert.

De elektrische auto is niet het einde voor ons. Experts verwachten dat de vraag naar biodiesel de komende twintig jaar niet terugvalt. Pol Van Pollaert zaakvoerder Quatra

Quatra moet het vooral hebben van de bijna 70.000 kleinere ‘klanten’. Frituristen, restaurants, keukens in ziekenhuizen, snackbars... Bij supermarkten en in containerparken plaatst het inzamelboxen waar consumenten hun gebruikte vetten in kwijt kunnen. ‘Maar daar missen we nog veel.’ Naar schatting de helft van wat consumenten thuis gebruiken, verdwijnt in de afvoer of belandt elders bij het afval.

Bij professionele gebruikers is er bijna 100 procent recyclage. ‘Wij betalen hen, dat speelt mee natuurlijk. Voor een goed draaiende frituur die jaarlijks zo’n 3.000 liter vet gebruikt, spreken we over misschien 1.000 euro. Een friturist zal er niet rijk van worden, maar het is wel een leuk extraatje natuurlijk.’

Als particulier heeft het geen zin om met je frituurolie naar Lokeren af te zakken, in ruil voor wat zakgeld. ‘Daar beginnen we niet aan. Dat kan je niet rendabel maken. Zodra iemand uit zijn stoel moet komen om de olie in ontvangst te nemen, heb je al verlies’, zegt Pol Van Pollaert.

Volgens de bedrijfsleiders is net de complexe, logistieke machinerie de sleutel tot succes. ‘We zitten in een speciale business. We halen kleine hoeveelheden op, op heel veel plaatsen. Daar begin je niet zomaar mee. Die logistiek moet je op orde hebben om snel ter plekke te zijn en eraan te verdienen. We halen het afval lokaal op - in blauwe tonnen - en hebben enkele tientallen depots waarrond we in een straal van 50 kilometer werken. Daar laden we de tonnen over op grotere vrachtwagens die alles naar Lokeren brengen.’

Zure olie

In de fabriek in Lokeren worden alle onzuiverheden als water, etensresten, plastic, metaal en glas weggefilterd voor de olie naar de biodieselfabrikanten gaat. ‘Of de olie niet gewoon hergebruikt kan worden in de frituur? Nee, ze wordt zuur, de kwaliteit is weg en het mag ook gewoon niet.’

Met een lage CO2-uitstoot lijkt frituurolie een grote toekomst te hebben als autobrandstof. De uitstoot ligt - op basis van een levenscyclusanalyse - 90 procent lager dan die van gewone diesel. Maar met de opmars van de elektrische auto zou het businessmodel van Quatra binnen afzienbare tijd voorbijgestreefd kunnen zijn.

‘We stellen ons die vraag ook natuurlijk’, zegt Pol Van Pollaert. ‘Maar de elektrische auto is niet het einde voor ons. Experts verwachten dat de vraag naar biodiesel de komende twintig jaar niet terugvalt. Vrachtwagens zie ik niet meteen volledig op stroom overschakelen.’