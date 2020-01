Roundup-klachten tegen Bayer verdubbeld

De onkruidverdelger Roundup is heel populair in de landbouw.

Het Duitse chemiebedrijf ontving al zeker 75.000 klachten over zijn omstreden onkruidverdelger. Een schikking lijkt op komst.

Het aantal mensen dat Bayer aanklaagt vanwege Roundup, een mogelijk kankerverwekkende onkruidverdelger, is de voorbije maanden explosief toegenomen. Volgens Ken Feinberg, die bemiddelt tussen de aanklagers en het Duitse chemiebedrijf, ligt het aantal klachten tussen de 75.000 en 85.000 'of zelfs nog meer'.

10 tot 12 miljard dollar Schikking Volgens analisten kost een schikking Bayer minstens 10 tot 12 miljard dollar

Bayer zegt dat die cijfers verwijzen naar alle 'mogelijke rechtszaken'. Het aantal effectief ingediende claims zou lager liggen dan 50.000. In oktober verklaarde het chemiebedrijf dat in de VS bijna 43.000 rechtszaken zijn aangespannen.

Schikking

Bayer wil volgens Feinberg een schikking treffen met de aanklagers. Tegen het persbureau Bloomberg zei de bemiddelaar 'voorzichtig optimistisch' te zijn dat over ongeveer een maand een veelomvattende deal bereikt wordt. Wat die mogelijk inhoudt, wil hij niet zeggen. In augustus ontkende Bayer dat een schikking in de maak was.

Mensen van het chemiebedrijf hebben altijd volgehouden dat de succesvolle onkruidverdelger van het in 2018 overgenomen Monsanto veilig is voor gebruik en niet kankerverwekkend is, zoals velen beweren.

Bayer verloor in Californië al drie rechtszaken van mensen die wisten aan te tonen dat ze kanker kregen door het gebruik van Roundup

Axel Steiger, de CEO van Bayer Benelux, verklaarde eind 2018 in De Tijd dat glyfosaat, het voornaamste chemische bestanddeel van Roundup, minder giftig is dan keukenzout.

Verloren rechtszaken

Bayer verloor in Californië al drie rechtszaken van mensen die wisten aan te tonen dat ze kanker kregen door het gebruik van Roundup. Dat kostte het bedrijf in totaal 191 miljoen dollar aan schadevergoedingen. Een klager eiste 2 miljard, maar moest zich tevreden stellen met 86,7 miljoen dollar.