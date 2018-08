Saoedi's kopen Antwerpse rubberfabriek

Aramco, het grootste olie- en chemiebedrijf ter wereld, sluit een miljardendeal met Lanxess en wordt 100 procent eigenaar van een rubberfabriek in Zwijndrecht.

Twee jaar geleden bundelden Saudi Aramco en het Duitse Lanxess de krachten met de oprichting van de joint venture Arlanxeo. Lanxess bracht er zijn rubberactiviteiten onder. Met Aramco als partner was meteen de toevoer van grondstoffen en een verbetering van de concurrentiekracht gegarandeerd.

Vandaag maakten de twee bedrijven een einde aan hun samenwerking. Aramco koopt de Duitsers uit voor 1,4 miljard euro. Het verwerft daardoor ook een rubberfabriek in Zwijndrecht met zo'n 350 werknemers.

De Lanxess-vestigingen in Lillo en Kallo bleven buiten de joint venture. Het bedrijf produceert er onder andere polyamide (voor auto-onderdelen) en rubberchemicaliën om bijvoorbeeld de slijtage van autobanden af te remmen. Lanxess investeerde sinds de afsplitsing van Bayer in 2004 al 700 miljoen euro in ons land.