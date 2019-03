Saoedische staatsoliegigant betaalt 69 miljard voor chemiebedrijf Sabic

In een vestzak-broekzakoperatie koopt de Saoedische oliegigant Aramco het chemiebedrijf Sabic voor 69,1 miljard dollar (61,4 miljard euro).

De Saoedische staatsoliemaatschappij Aramco legt de hand op het belang van 70 procent in de eveneens Saoedische chemiegroep Sabic (Saudi Basic Industries Corp.), die in handen was van de lokale staatsinvesteringsmaatschappij Public Investment Fund (PIF). Dat maakten de partijen woensdag bekend na berichten van onder meer het persbureau Bloomberg.