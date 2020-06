Sibelco-dochter vraagt gerechtelijk akkoord aan

De Kempense wereldspeler in mineralen moest over boekjaar 2019 al een forse afboeking doet op de Amerikaanse probleemdochter.

Covia vraagt bescherming tegen de schuldeisers aan, via een gerechtelijk akkoord in de Verenigde Staten (Chapter 11). Dat maakte de beursgenoteerde Amerikaanse dochter van de Kempense mineralenreus Sibelco in een persbericht bekend. Covia hoopt zo de schuldenberg, die hoog boven de zwaar gehavende rendabiliteit uittorent, af te toppen.

Covia is de reden waarom Sibelco, wereldleider in zand en mineralen, over boekjaar 2019 zijn grootste verlies ooit moest slikken. Sibelco had midden 2018 zijn Amerikaanse dochter Unimin gefuseerd met de beursgenoteerde groep Fairmount Santrol, een specialist in zandontginning voor de exploratie van schaliegas en -olie. Sibelco controleert 63 procent van de groep, die als Covia op Wall Street noteert.

De fusie was op zijn zachtst gezegd geen voltreffer. Covia wordt midscheeps getroffen door de crisis op de Amerikaanse energiemarkt, een crisis die nog verergerde door de prijzenoorlog tussen Rusland en Saoedi-Arabiƫ op de oliemarkt. Over 2019 kwam er een afboeking van 1,4 miljard op de probleemdochter.