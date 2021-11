Sinterklaas is D-day in oorlog Recticel-Greiner

De verkoop van Engineered Foam geldt als een gifpil van Recticel om een overnamebod van het Oostenrijkse Greiner af te wenden. Greiner is vooral in Recticel geïnteresseerd vanwege de divisie Engineered Foams die een aanvulling zou zijn op de eigen activiteiten.

Zonder die tak ontpopt Recticel zich tot een zuivere isolatiespeler. 'Op die manier zullen we het volle potentieel van Recticel ontsluiten en superieure waarde realiseren voor de aandeelhouders in vergelijking met het ongevraagde overnamebod van Greiner', zei Recticel-CEO Olivier Chapelle daar eerder over.

Smak geld

Carpenter waardeert Engineered Foams op 656 miljoen euro ofwel 11,65 euro per aandeel Recticel. Recticel heeft nog niet duidelijk gemaakt wat het met die smak geld van plan is.

Een van de opties is dat het via een uitkering bij de aandeelhouders belandt, al is dat nog verre van zeker. Het 'cashprobleem' van Recticel kan nog wat groter worden, want ook de verkoop van de afdeling Bedding zit naar verluidt in de laatste rechte lijn. Die deal kan bij de schuimrubberproducent volgens analisten tot 100 à 120 miljoen euro in het laatje brengen.