Sioen betaalt 21 miljoen voor Franse fabriek

Een maand geleden had Sioen al laten weten dat het interesse had in die tak. Concreet verwerft Sioen een productie-eenheid in buurt van Lyon en een verkoopkantoor in de VS. De fabriek maakt technisch textiel voor onder meer zonnewering, tentzeilen en dekzeilen voor vrachtwagens. De activiteit vertegenwoordigt een omzet van ongeveer 38 miljoen euro en een brutobedrijfswinst (ebitda) van circa 2,9 miljoen euro. Ter vergelijking, Sioen haalde vorig jaar 68,6 miljoen euro ebitda.