Sioen kleurt uw hespenworst rood

Het West-Vlaamse textielbedrijf Sioen investeert 10 miljoen euro in zijn Belgische inktenfabriek. 'Je vindt onze producten zelfs in de slagerij. Wij kleuren de omhulsels rond de hespenworsten.'

'Colours make you smile.' Met die boodschap op een grote banner verwelkomt Sioen zijn bezoekers in de vestiging in Bornem. Bij Sioen Chemicals, de kleinste divisie van het beursgenoteerde textielbedrijf, draait dan ook alles rond kleuren. Zo’n 150 medewerkers ontwikkelen en produceren er inkten, vernissen en pigmentpasta’s.

Een vijfde daarvan komt terecht in andere Sioen-fabrieken om onder andere vrachtwagendekzeilen of regenkledij kleur te geven. 'Wij kleuren in', omschrijft Pascale Sioen in een notendop de kernopdracht van de afdeling die ze leidt. Het overgrote deel van het werk in Bornem gebeurt evenwel in opdracht van uiteenlopende externe klanten.

Schoenzolen en dashboards

De producten van Sioen vind je terug in behangpapier, ser­vet­ten, schoenzolen, zonnewering, vinylvloeren, de coating van landbouwzaden. Noem maar op. 'We liggen zelfs bij de slager', zegt Sioen. De omhulsels van hespenworst krijgen namelijk niet zomaar hun typisch rode kleur.

Profiel Sioen Chemicals Omzet: 44,6 miljoen euro (9% van de totale omzet van Sioen Industries).

Werknemers: 150, waarvan 30 de afdeling onderzoek en ontwikkeling.

Fabrieken: twee, in Bornem en Frankrijk.

Activiteiten: ontwikkeling en productie van inkten, vernissen en pigmentpasta’s.

Ook in de auto-industrie heeft het bedrijf contacten, voor het inkleuren van zetels en dashboards. 'De eisen daarvoor zijn bijzonder streng. Verkleuren onder invloed van de zon kan natuurlijk niet, en de inkt bevat speciale ingrediënten om de ruiten niet te laten aandampen.'

Sioen werkt voor elke opdracht in nauw overleg met de klant, wat resulteert in gepersonaliseerde eindproducten. 'Geen enkele inkt of pigmentpasta die hier buiten gaat, is dezelfde', aldus Pascale Sioen. In sommige gevallen loopt het aantal ingrediënten in het eindproduct op tot meer dan tien. 'En dat moet allemaal onderzocht en getest worden. Een nieuw product ontwikkelt je dus niet zomaar in een handomdraai. En als dan plots een van de bestanddelen volgens de wetgeving niet meer is toegelaten, mag je weer van nul beginnen', zegt Sioen.

Het kleine broertje van de groep? Zo klein zijn we toch niet meer? Bij de start waren we klein. Heel klein. Ik weet het nog goed dat toen één arbeider ontslag had genomen. Dat was de helft van mijn personeel. Pascale Sioen hoofd Sioen Chemicals

Sioen Chemicals werd geboren in de jaren 80 door de overname van EMB, een piepklein bedrijfje in Poperinge. Intussen is het na een tiental overnames uitgegroeid tot een afdeling met een omzet van 44,6 miljoen euro, goed voor 9 procent van de totale groepsomzet. Het blijft daarmee een pak kleiner dan de andere takken: Coatings (zeildoeken, geotextiel, dekzeilen, theezakjes) en Apparel (brandweerkledij, duikpakken, kogelwerende pakken, outdoorkledij).

Expansie

Maar 'het kleine broertje'? Dat willen ze in Bornem niet horen. 'Zo klein zijn we toch niet meer?', zegt Sioen. 'Bij de start waren we klein. Heel klein. Ik weet het nog goed dat toen één arbeider ontslag had genomen. Dat was de helft van mijn personeel', lacht ze. 'Nu zijn we een kmo die eigenlijk op eigen benen kan staan.'

Door de groei zitten de gebouwen in Bornem zo goed als vol en dringt expansie zich op. Twee jaar geleden kocht het bedrijf een aanpalend perceel, en dit jaar komt er een gebouw op. Goed voor 7.000 vierkante meter extra labo’s, productieruimte en magazijnen. In eerste instantie levert dat een tiental jobs op.

Nummerplaten

De jongste overname dateert van twee jaar geleden. Het betaalde toen 1 miljoen euro voor het Limburgse UV Curable Systems. 'Ik was best wel verrast. Ik wist niet dat we zo interessant waren', zei oprichter Kurt Troch destijds.

Het bedrijf ontwikkelde vernissen en inkten die drogen en uitharden onder invloed van uv-licht. 'Dat is een technologie met veel toekomst', zegt Sioen, die de activiteiten intussen naar Bornem verhuisde. 'De sector is eerst overgeschakeld van producten met solventen naar producten op waterbasis. Dit is de volgende stap. Het is complex en vergt meer knowhow maar het laat onze klanten toe milieuvriendelijker te werken.'

De nummerplaten in België worden allemaal met onze rode inkten bedrukt. Pascale Sioen hoofd Sioen Chemicals