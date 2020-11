Slabakkende luchtvaart blijft Solvay parten spelen

Solvay boekte in het derde kwartaal meer brutodrijfswinst dan verwacht maar de omzet lag in alle divisies merkelijk lager dan vorig jaar. Er werd wel een record vrije kasstroom gehaald.

Solvay boekte in het derde kwartaal 2,1 miljard euro omzet, 18,4 procent minder dan dezelfde periode vorig jaar en iets minder dan de verwachting van analisten. Over de eerste negen maanden bedroeg de omzetdaling 13,5 procent en werd afgeklokt op 6,7 miljard euro.

De daling had alles te maken met de aanhoudende problemen in de vliegtuig- en de autosector, waar Solvay onder meer lichte composietmaterialen voor levert, de slabakkende olie- en gasmarkt en bouwsector. In september zag Solvay wel verbeteringen bij sommige automobieltoepassingen (producten voor autobanden en batterijen voor elektrische auto's).

Met 473 miljoen euro lag de brutobedrijfswinst in het derde kwartaal wel hoger dan verwacht - analisten gingen uit van 444 miljoen euro - en hoger dan in het tweede kwartaal. Maar ten opzichte van het derde kwartaal vorig jaar was er een daling van 21 procent. Netto werd in de eerste negen maanden van dit jaar 522 miljoen euro winst geboekt. Er werd wel een recordcashflow gehaald van 801 miljoen euro.

Solvay telt drie grote divisies. De afdeling Materials - die kunststoffen maakt voor onder meer smartphones en lichtgewicht materialen voor de auto en luchtvaartsector - zag zijn omzet het derde kwartaal zakken met een kwart (tot 606 miljoen) in vergelijking met vorig jaar als gevolg van de dalende vraag uit de luchtvaart- en autosector. De omzet van de subafdeling composietmaterialen daalde zelf met 44 procent als gevolg van de verdere daling van de bouw van commerciële vliegtuigen, een situatie die waarschijnlijk nog wel enige tijd zal aanhouden, aldus topvrouw Ilham Kadri in een reactie. In die afdeling worden twee productielokaties gesloten. Materials zag zijn brutobedrijfswinst terugvallen met 30 procent.

De afdeling Chemicals, die onder meer natriumcarbonaat levert voor detergenten en en voor verpakkingsglas voor de horeca en vlakglas voor de bouw en waterstofperoxide voor bleekmiddel, werd minder getroffen. Hier zakte de omzet in het derde kwartaal met 14 procent (tot 725 miljoen), de brutobedrijfswinst met 17 procent. Chemicals is nu de meest winstgevende divisie.

Bij Solutions - actief in chemische toepassingen voor de industrie en consumptie (shampoo, roomijs) lag de omzet (770 miljoen) en brutobedrijfswinst 15 procent lager.

Topvrouw Kadri zegt in een reactie 'heel tevreden' te zijn met de resultaten. 'We haalden een record vrije kasstroom en hebben daar nu al onze doelstellingen voor 2020 bereikt. Onze brutobedrijfswinst in het derde kwartaal ligt 5 procent hoger dan de consensus. In veel aspecten doen we het beter dan onze concurrenten. De luchtvaart- en de autosector blijven het moeilijk hebben maar we zien toch een herstel aan de gang in China.

Over de impact van de tweede coronagolf wil Kadri zich niet uitspreken. 'Het is te vroeg. Daarom beperken we ons in onze vooruitzichten ook tot een vork voor de onderliggende brutobedrijfswinst ergens tussen 1,89 en 1,97 miljard euro en een vrije kasstroom rond 900 miljoen, 50 procent meer dan vorig jaar.

Of het voor Solvay een verschil maakt of Biden of Trump de nieuwe Amerikaanse president wordt? 'Op korte termijn niet. Maar op langere termijn kijken we natuurlijk wel uit met welke 'green deal' de VS uiteindelijk zal uitpakken. Amerika is voor ons een grote markt - we hebben er het meeste werknemers - en we zijn er in verschillende sectoren actief - bouw, luchtvaart, voeding, verzorgingsprodukten. We blijven er ook groeien. Laten we eerst wachten op de uitslag. Hopelijk weten we die snel. De keuze van de president kan wel een verschil maken in de toekomstige handelsrelaties tussen de VS en Europa of de VS en China'.