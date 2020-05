Solvay-CEO: 'Deze crisis toont hoe weerbaar onze business is'

CEO Ilham Kadri onderstreept dat Solvay gewapend is voor de crisis en covid-19 ook - onder meer via materialen voor medische apparatuur - opportuniteiten oplevert.

'Costs, cash and customers'. Met de drie c's die haar handelsmerk geworden zijn vatte CEO Ilham Kadri tijdens een conference call de beter dan verwachte resultaten over het eerste kwartaal samen.

Eén: kosten. Kadri maakt er al een tijdje geen geheim van dat ze van oordeel is dat haar voorganger, Jean-Pierre Clamadieu, iets te weinig op de kleintjes lette. Zo zette ze onder meer de bouw van een duur nieuw Brussels hoofdkantoor stop en spaarde zo 200 miljoen uit.

'Dit bedrijf investeert niet meer in bakstenen', klonk het in februari. En nu: 'We hebben over het eerste kwartaal tegenover een jaar eerder 15 miljoen kosten bespaard. En sinds 1 januari zijn alle salarissen bevroren'.

Over het eerste kwartaal genereerden we bijna 200 miljoen vrije kasstroom, een record Ilham Kadri Solvay-CEO

Twee, gerelateerd aan één: cashflow. Analisten kritiseerden Solvay jarenlang voor wat ze een manke 'cash conversion' noemen. De vrije kasstroom - de cash die na investeringen vrij te besteden is door de aandeelhouders - beloopt maar een fractie van de brutobedrijfswinst (ebitda). Daar zoomt Kadri op in.

'Over het eerste kwartaal genereerden we bijna 200 miljoen vrije kasstroom, een record. Door kostencontrole, besparingen en een strikt voorraadbeheer', zegt Kadri. 'En ik wil er ook op wijzen dat we nu al vier kwartalen (lees: sinds haar aantreden als CEO) op rij cash genereren'.

Covid-19

Drie: klanten. Dat zegt elke CEO natuurlijk, maar Kadri staaft wel met concrete voorbeelden. 'We hebben de samenwerking nog uitgebreid met het Japanse Murata. Dat is geen bekende naam, maar er is nauwelijks een stuk elektronica in de wereld waar geen component van Murata in zit. En dus is er ook nauwelijks elektronica in de wereld waar geen stukje Solvay in zit'.

We leveren onder meer vezels voor mondmaskers en materialen voor gezichtsschermen en beademingstoestellen Ilham Kadri Solvay-CEO

Kadri erkent dat covid-19 Solvay voor uitdagingen zet, zeker in de luchvaart. Daar bewijst het orderboek van midscheeps getroffen klanten als Airbus en Boeing dat het tweede kwartaal erg moeilijk wordt. Over de rest van 2020 kan en wil Kadri geen uitspraken doet, omdat het op dit ogenblik niet duidelijk is hoe de pandemie zal evolueren en wat dus de economische impact in de tweede jaarhelft zal zijn. 'We vertrouwen bij de outlook liever niet op onze kristallen bol, wel op het voorraadbeheer van klanten'.