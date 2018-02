Solvay-CEO zwaait af met halve winstwaarschuwing

De kans is reëel dat de chemiereus door de goedkope dollar dit jaar nauwelijks winstgroei voorlegt.

'De transformatie is rond', verklaarde Jean-Pierre Clamadieu in september. Solvay had net de verkoop van de nylontak afgerond en daarmee had de CEO zijn belofte gehouden: een chemiereus bouwen die minder conjunctuurgevoelig is, met een focus op twee afdelingen. Advanced Materials, dat kunststoffen voor smartphones en lichtgewicht materialen voor vliegtuigen en auto's maakt, en Advanced Formulations, dat werkt aan chemische toepassingen voor onder meer de industrie (denk aan schalieoliewinning) en consumptie (o.m. roomijs en shampoo).

Enkele maanden na die uitspraak en het afronden van de zoveelste transformatie in ruim anderhalve eeuw Solvay-geschiedenis, kondigde de Franse CEO aan binnenkort over te stappen naar Engie. Een opvolger is er nog niet.

Bij zijn laatste persconferentie over jaarresultaten moet Clamadieu wel vaststellen dat wisselkoersen iets zijn waar de groep, hoewel minder conjunctuurgevoelig, geen greep op heeft. In 2018 zou de brutobedrijfswinst (ebitda) 'bij constante wisselkoersen' 5 à 7 procent moeten groeien. Dat lijkt een stuk meer dan de bescheiden 2 procent groei waar analisten gemiddeld op rekenden, maar is het niet.

De prognose is op basis van de gemiddelde euro-dollarkoers over 2017. En intussen noteert de dollar een heel eind lager. Gevolg: bij een stabilisatie rond het huidige peil (1,25 dollar per euro) zal de dollar over 2018 een hap van 125 miljoen uit de bedrijfswinst nemen. Daar komt nog een impact van 30 miljoen bij van enkele kleinere afdelingen die intussen verkocht zijn.

De kans is reëel dat de eigenlijke brutobedrijfswinst inclusief wisselkoerseffect over 2018 rond 2,21 miljard uitkomt, tegenover 2,23 miljard over 2017. Met andere woorden: geen winstgroei, of zelfs een iets lagere winst. Dat vooruitzicht zet het aandeel Solvay op de Brusselse beurs zo'n 3 procent lager.

In Advanced Materials, in 2017 al goed voor bijna de helft van de winst, zou de winstgroei - ook hier, zonder rekening te houden met wisselkoersen - meer dan 10 procent belopen, met dank aan belangrijke luchtvaartprogramma's - denk aan het F35-gevechtsvliegtuig en de LEAP-straalmotoren - die na een lange aanloop stilaan op kruissnelheid komen.

2017

De outlook komt er na een 2017 dat dankzij een eenmalige meevaller van 12 miljoen euro in China iets beter uitvalt dan wat analisten na een wat teleurstellend derde kwartaal verwachtten. De omzet steeg 6 procent naar 10,13 miljard euro, de brutobedrijfswinst ging 7 procent hoger naar 2,23 miljard euro. Ook hier bij een zwakke dollar die een hap van 116 miljoen euro uit de bedrijfswinst nam.

Netto was er dankzij belastingmeevallers in Frankrijk en de Verenigde Staten 71 procent meer winst, 1,06 miljard euro of 10,27 euro per aandeel. Aandeelhouders krijgen naar decennialange traditie een licht hoger dividend: plus 4 procent naar bruto 3,60 euro per aandeel.