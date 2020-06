Solvay-beleggers lopen niet warm voor solidariteitsfonds

Het solidariteitsfonds van Solvay voor Covid-19 zamelde 'slechts' 15 miljoen euro in. Dat is maar een klein deel van de mogelijke theoretische opbrengst van 79 miljoen.

De chemiegroep Solvay lanceerde begin april, in het heetst van de coronacrisis, het Solvay Solidarity Fund. Dat fonds biedt hulp aan personeelsleden van Solvay en hun gezinnen als ze door de coronacrisis met grote financiële problemen worden geconfronteerd. Solvay vroeg zijn aandeelhouders een derde van hun dividend te laten vallen ten voordele van het fonds. De aandeelhouders waren volledig vrij wel of niet in te gaan op het voorstel.

'Veel positieve reacties'

Het bedrag van 15 miljoen ligt fors onder wat het fonds theoretisch kan opbrengen als alle aandeelhouders op het solidariteitsvoorstel waren ingegaan. Dan zou het fonds met 79 miljoen euro gespijsd zijn geweest. 'Het is maar hoe je het bekijkt', reageert woordvoerster Nathalie Van Ypersele. 'We krijgen veel positieve reacties over het feit dat er al 15 miljoen euro in het fonds zit.' Ze onderstreept ook dat de fondsenwerving nog niet volledig afgelopen is. Solvac streeft ernaar 24 miljoen euro te storten in het fonds.