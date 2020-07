Solvay bestrijdt pandemie met kostenbesparingen

De Belgische chemiereus zag zijn winst 30 procent teruglopen in het tweede kwartaal en CEO Ilham Kadri voorspelt pas eind dit jaar beterschap. Ze ambieert niettemin met 300 miljoen besparingen de cashflow dit jaar op het peil van 2019 te houden.

De belegger had zich al schrap gezet voor een beroerd tweede kwartaal voor de beursgenoteerde chemiereus Solvay . Twee belangrijke afnemers - vliegtuig- en autobouwers, waar de Belgische chemiegroep via zijn divisie ‘materials’ lichtgewicht composietmaterialen aan levert - worden al maanden midscheeps getroffen door de coronacrisis.

Maar die winstduik blijkt in het tweede kwartaal iets minder erg uit te vallen dan analisten hadden gevreesd, zo leren de halfjaarresultaten die Solvay woensdagochtend publiceerde. De EBITDA (brutobedrijfswinst, red.) bedroeg 439 miljoen euro (een daling van 29,5 procent tegenover dezelfde periode in 2019), daar waar analisten een daling tot 427 miljoen euro voorspelden.

De divisie ‘materials’, getroffen door de slabakkende vraag in de auto- en luchtvaartindustrie, zag zijn winst minder dan gevreesd teruglopen dankzij de goed stand houdende verkoop aan de sector van militaire vliegtuigen. Pro memorie: in elk F-35 gevechtsvliegtuig van Lockheed Martin zit voor 1 miljoen dollar 'Solvay'.

De drie motoren van Solvay Prestatie in tweede kwartaal: Materials: kunststoffen voor onder meer smartphones en lichtgewicht materialen voor de auto- en luchtvaartsector. Omzet: 681 miljoen (-18%)

EBITDA: 170 miljoen (-28%) Chemicals: natriumcarbonaat (detergenten, glas ...), waterstofperoxide (bv bleekmiddel). Omzet: 658 miljoen (-21%)

EBITDA: 167 miljoen (-32%) Solutions: chemische toepassingen voor onder meer de industrie (schaliegaswinning) en consumptie (shampoo, roomijs ...) Omzet: 834 miljoen (-15%)

EBITDA: 133 miljoen (-28%)

De omzet in het tweede kwartaal, die ten opzichte van 2019 met 18 procent daalde tot 2,17 miljard euro, valt ook iets hoger uit dan de gemiddelde analistenverwachting van 2,13 miljard euro. Over het eerste halfjaar lag de omzet van 4,6 miljard euro 11 procent lager dan in de eerste helft van 2019, door tegenwind in de vliegtuig-, auto-, olie- & gasmarkten en in de bouwsector die de volumes vanaf april beïnvloedde.

Netto dook Solvay vorig kwartaal 1,54 miljard of 13,64 euro per aandeel in het rood, tegenover 497 miljoen winst een jaar eerder. Door de crisis in de luchtvaart had Kadri in juni al aangekondigd 1,5 miljard euro af te boeken.

Het gros daarvan (80 procent) bij Cytec, de Amerikaanse producent van lichtgewichtcomposieten voor vliegtuigen, auto’s of smartphones

Voor die dure overname, van 5,7 miljard euro in 2015, hoestte toenmalige CEO Jean-Pierre Clamadieu destijds 35 keer de winst en vier keer de boekwaarde van Solvay op.

Bovendien worstelde vóór de coronacrisis een belangrijke klant van Cytec, Boeing, met zijn aan de grond genagelde werkpaard 737 MAX. In mei had Kadri al zware besparingen aangekondigd in de luchtvaartafdeling, waar een Britse en een Amerikaanse fabriek van Cytec dichtgaan.

In contrast met haar voorganger blijft huidig Solvay-CEO Ilham Kadri focussen op de cashflow en op kostenbesparingen. In de eerste helft van dit jaar is er al voor 170 miljoen euro bespaard, onder meer door de productie snel af te stemmen op de lagere vraag. In totaal zal Solvay tegen eind dit jaar zo’n 300 miljoen euro bespaard hebben.

Solvay noteerde het voorbije half jaar 435 miljoen vrije kasstroom aan de aandeelhouders, een record. Al vloeide er daar wel 384 miljoen euro van als dividend naar de aandeelhouder. Het gevolg is dat operationeel de schuld – 4,6 miljard euro eind juni - met minder dan 50 miljoen euro is gereduceerd.