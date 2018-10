Solvay investeert in grootste vijand van luchtvaart en bliksemafleiders

Het Belgische chemiebedrijf Solvay investeerde in Wales bijna 100 miljoen dollar in de productie van hightechmaterialen om vliegtuigonderdelen te lijmen en vliegtuigen te beschermen tegen bliksem.

Als alles volgens schema verloopt, leveren de nieuwe productielijnen in Wrexham - op een uurtje rijden van Manchester - vanaf februari de eerste omzet op. ‘Vandaag maken we die materialen al in de VS. Nu hebben we ook een Europese fabriek om aan de stijgende vraag bij klanten als Airbus, Boeing, Bombardier en Safran te voldoen’, zegt Carmelo Lo Faro, hoofd van Solvay Composite Materials.

De site in Wrexham maakt sinds de overname van het Amerikaanse Cytec drie jaar geleden deel uit van het Solvay-imperium. Het Belgische chemiebedrijf betaalde destijds 5,5 miljard dollar voor Cytec en werd zo in één ruk een van de grootste producenten van composietmaterialen voor de luchtvaartsector.

Sterk en licht

Die materialen - met koolstofvezel versterkte kunststoffen - zijn minstens even sterk als aluminium, maar ze zijn 20 tot 30 procent lichter. Ze vormen de basis van de romp, de vleugels en de staart van een vliegtuig. ‘In de luchtvaartsector is gewicht de grootste vijand’, klinkt het.

450 kilo minder De Franse vliegtuigmotorenbouwer Safran vervangt titanium door Solvay-materialen. Daardoor weegt een vliegtuig 450 kilo minder.

De opmars van composietmaterialen bij Airbus, Boeing en co. brengt ook nieuwe technologische uitdagingen met zich mee. Wat als de bliksem inslaat bijvoorbeeld, wat elk vliegtuig jaarlijks wel eens overkomt? ‘Aluminium is een geleidend materiaal, waardoor de inslag verdeeld wordt over het hele toestel. Bij composietmaterialen ligt dat anders’, legt Frank Nickisch van Solvay Composite Materials uit.

Solvay maakt een soort folie met een fijnmazig net van geleidende koperdraad dat vliegtuigbouwers in de composieten onderdelen inbouwen. ‘Zonder dat net kan een blikseminslag fataal zijn, zeker als die de brandstoftank in de vleugels bereikt. Het kopergehalte varieert van 70 tot 300 gram per m², afhankelijk van hoe cruciaal het onderdeel is.’

Klinknagels

In de zoektocht naar minder gewicht en een sneller assemblageproces hebben Solvay en de vliegtuigbouwers ook de aanval ingezet op de miljoenen klinknagels die de onderdelen samenhouden. ‘We maken kleeffolies die tussen twee structuren worden gelegd. Die gaan de oven in en creëren een enorm krachtige hechting’, legt Lo Faro uit. ‘En we hebben net een technologie Fuseply op punt gesteld om twee structuren chemisch te hechten. Een beetje te vergelijken met het lassen van metalen.’

Voor Solvay is de luchtvaartindustrie - samen met de materialen die het maakt voor smartphones en autobatterijen - een van de groeimotoren van de toekomst. ‘Het is een fascinerende en groeiende sector’, zegt Lo Faro, voorheen chief technical officer bij Cytec. Het Amerikaanse bedrijf heeft een lange geschiedenis en leverde als pionier in zijn branche zelfs materialen die Neil Armstrong in 1968 op de maan afzetten.

Miljardairs

Die technologie heeft haar weg nu gevonden naar militaire vliegtuigen en de burgerluchtvaart. ‘En de toekomst ziet er goed uit’, zegt hij. ‘We vliegen massaal de wereld rond en de defensiebudgetten zitten bijna overal in de lift. En dan zijn er nog miljardairs met de ambitie mensen naar Mars of een rondje rond de maan te laten vliegen.’

De vliegtuigbouwers hebben volop werk. Alleen Airbus al heeft meer dan 7.000 vliegtuigbestellingen uitstaan. Hoeveel Solvay per toestel precies verdient, geeft het niet vrij. Het varieert tussen 100.000 en 1 miljoen euro, het gevechtsvliegtuig F-35 op kop.

Profiel Solvay Composite Materials Solvay Composite Materials Productie: composietmaterialen - met koolstofvezel versterkte kunststoffen - voor de luchtvaart- en automobielindustrie. Onderzeese oliepijpleidingen zijn een nieuwe afzetmarkt. Omzet: 1 miljard euro in 2017 (op een groepstotaal van 10,1 miljard euro). Werknemers: 2.800. Fabrieken en onderzoekscentra: 19 wereldwijd.

‘De helikopterbouwer Bell heeft al modellen die voor 90 procent uit composieten bestaan. Bij de Airbus A350 en de Boeing 787 Dreamliner is het al 53 procent. Dat is in gewicht uitgedrukt, in volume ligt dat percentage nog hoger’, zegt Lo Faro.

‘Of we naar 100 procent gaan? Dat denk ik niet. Er zijn limieten. Sommige regio’s in de motor worden te warm. En het landingsgestel moet harde klappen opvangen en is uit titanium gebouwd. Dat zal niet veranderen’, luidt het. ‘De groei bij Solvay zal niet komen door die 53 procent op te trekken naar 100 procent, maar door die 53 procent in alle toekomstige vliegtuigen toe te passen.’

Design

Elke kilo minder betekent minder kerosineverbruik en minder CO2-uitstoot. ‘Als we enkel metalen zouden gebruiken, dan zou de A350 zo’n 20 procent zwaarder zijn. We spreken dan over tientallen tonnen’, zegt Ivar Wiik, productie-ingenieur bij Airbus. Als we dat percentage doortrekken naar de jaarlijkse brandstoffactuur van Ryanair spreken we over een besparing van enkele honderden miljoen euro’s.

‘Maar lichtgewicht is niet de enige, verklarende factor voor het succes van composieten’, zegt Lo Faro. ‘Je kan er ook veel complexere designs mee maken en vleugels een meer aerodynamische vorm geven.’

Ook Safran maakte voor zijn nieuwe LEAP-vliegtuigmotoren gebruik van de grotere designvrijheid. ‘We werkten vroeger met titanium voor de 36 roterende bladen in de motor. Nu gebruiken we Solvay-materiaal en ontwierpen we de bladen zo dat er maar 18 nodig zijn zonder aan performantie in te boeten. Op een vliegtuig scheelt dat zo’n 450 kilo.’

Achterstand

Lo Faro erkent dat er ondanks de grote vooruitgang nog veel werk aan de winkel is. Mogelijk de grootste bekommernis in de luchtvaartsector is het productietempo opdrijven om de enorme productieachterstand weg te werken. ‘In het huidige tempo hebben we nog zeker voor tien jaar werk. Dat is fantastisch, maar tegelijk zet dat een enorme druk op de productieketen om beter te doen. Er is onder meer nood aan nieuwe materialen om onderdelen sneller te maken.’

Daarin schuilt volgens Lo Faro ook de synergie tussen Solvay en Cytec. ‘Composietmaterialen gebruiken nu vooral thermohardende polymeren. Die moeten lange tijd in ovens aan hoge temperatuur uitharden. Met thermoplastische polymeren - waarin Solvay traditioneel sterk is en onder andere al gebruikt worden in smartphones en onder de motorkap van auto’s - kunnen we met persen composietstructuren in enkele minuten maken’, legt Lo Faro uit. ‘Dat is de toekomst.’

Formule 1

En het opent potentieel ook de deur naar een doorbraak in de automobielsector, waar massaproductie dé bepalende factor is. In de formule 1 zijn composieten al lang ingeburgerd, en ook luxemerken als Ferrari of Lamborghini maken er gebruik van voor de body van hun auto’s, maar veel verder gaat het nog niet. ‘Maar het komt, al durf ik er geen timing op te plakken. Composieten zijn al bij al nog een jonge discipline. We gaan gestaag vooruit.’