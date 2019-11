Solvay slikt forse afboeking op schaliegastak

De schaliegaspoot Novecare is één van de afdelingen die nieuwe CEO Ilham Kadri kritisch tegen het licht zal houden, om na een zwak 2019 de winst op te krikken.

Solvay stevent dit jaar op een iets lagere operationele winst af. In het kwartaalrapport laat de chemiereus weten over heel 2019 een 2 à 3 procent lagere brutobedrijfswinst (ebitda) van 2,33 miljard euro te verwachten. De zomer lag de lat op een 'stabiel tot bescheiden lager' resultaat. Een grote verrrassing is dat niet: de analistenconsensus ging uit van 2,31 miljard euro, tegen 2,33 miljard euro over 2018.

'De economische kopwinden zetten zich door in het derde kwartaal, onder meer in de auto-, elektronica - en olie & gassectoren. Dat was niet onverwacht, maar toch meer uitgesproken dan economen verwachtten', zegt CEO Ilham Kadri in een toelichting.

Toch is het zwakke 2019 een domper, drie jaar nadat ex-CEO Jean-Pierre Clamadieu op een beleggersdag in Londen voor de komende jaren met een portefeuille conjunctuurgevoelige activiteiten een stevige gemiddelde winstgroei naar voor schoof.

Ironisch genoeg is het net als over het tweede kwartaal het 'oude' Solvay - Performance Chemicals, een verzamelnaam voor de bakermatfabrieken in natriumcarbonaat en waterstofperoxide - met 8 procent winstgroei voor de beste prestatie tekent.

Natriumcarbonaat - waar Solvay wereldmarktleider is - en peroxide komen nu onder een nieuwe noemer die eenvoudigweg 'Chemicals' heet en een cruciale rol krijgt als leverancier van stabiele cashflow. De afdeling 'Materialen' - onder meer producent van lichtgewicht en dus energiezuinige composietmaterialen voor auto's en vliegtuigen - moet voor de groei zorgen.

Schaliegas

De derde tak heet nu 'Oplossingen'. Die zijn er om het rendement te 'optimaliseren' en omvat onder meer de tak Novecare, een belangrijk leverancier voor chemicaliën voor schaliegasexploratie in de Verenigde Staten. Die sector heeft het door de lagere olieprijs minder en zet nieuwe investeringen op een lager pitje. Samen met enkele afdelingen gaat Solvay die activiteiten 'optimaliseren', zeg maar kritisch tegen het licht houden.

Als voorbereiding boekt Solvay 656 miljoen af op de olie- en gasactiva. Die komen zowel van het vroegere Franse Rhodia als het Amerikaanse Chemlogics, waar Solvay in 2013 1 miljard euro voor betaalde. Door de afboeking zakt de nettowinst van Solvay over de eerste negen maanden van 2019 met vier vijfde, tot 110 miljoen euro of 1,06 euro per aandeel.

In een toelichting zegt de groep dat de toestand fundamenteel veranderd is, met meer concurrentie en minder vraag naar duurzamere maar ook duurdere formuleringen op basis van guar. Het gevolg is dat 'frackers' blijven kiezen voor de goedkopere alternatieven en dus niet voor de Solvay-producten om de schalieolie en -gas op te pompen.