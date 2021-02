Solvay maakt bakermat verkoopklaar

De 158 jaar oude chemiereus brengt zijn afdeling Soda Ash & Derivatives in een afzonderlijke juridische structuur onder. De voorbode van een verkoop?

‘Deze stappen zullen de interne financiële en operationele transparantie en verantwoordelijkheid versterken, in overeenstemming met het mandaat om de kasstroomgeneratie en het rendement te optimaliseren, en tegelijk de toekomstige strategische flexibiliteit te verhogen’, klinkt het bij Solvay .

De afsplitsing kan een voorbode zijn van een latere verkoop van de divisie, of van een strategische samenwerking met een andere speler.

Soda ash, oftewel natriumcarbonaat, is waar het bij Solvay 150 jaar geleden allemaal mee begon. De oprichters Ernest en Alfred Solvay zetten toen het 'Solvay-proces' op punt om natriumcarbonaat te maken. Dat deden ze dankzij hun doorbraak tegen een veel lagere kostprijs, waardoor ze bestaande concurrenten de markt uitprijsden en een opmars maakten. Het goedje wordt onder meer gebruikt bij de productie van glas en detergenten. De oudste nog operationele site is een sodafabriek in het Franse Dombasle-sur-Meurthe.

Natriumcarbonaat tekende vorig jaar voor bijna 1,5 miljard euro omzet en is daarmee een grote brok binnen de groep. Cijfers over de winstgevendheid geeft het bedrijf niet afzonderlijk voor deze activiteit. Die maakt deel uit van de divisie 'Chemicals' die een winstmarge (ebitda) haalde van 27,7 procent.

Geen taboes

We zullen andere mogelijkheden blijven onderzoeken om de activiteitenportefeuille verder te vereenvoudigen. Ilham Kadri CEO Solvay

‘Er zijn geen taboes’, zei Ilham Kadri in een van haar eerste interviews als CEO van het chemiebedrijf Solvay. Ze maakte sinds haar komst begin 2019 duidelijk dat er werk aan de winkel was bij Solvay en dat het bedrijf te complex was geworden na een opeenvolging van overnames onder haar voorganger Jean-Pierre Clamadieu. ‘Zeg me, wat is Solvay?’, is een van haar opmerkelijke uitspraken.

Clamadieu had het vereenvoudigingsproces op het einde van zijn mandaat al zelf in gang gezet, met de verkoop van de polyamidebusiness voor 1,6 miljard euro. 'Hiermee is de transformatie rond', zei hij destijds. Maar terwijl Clamadieu over Solvay 2.0 sprak, is Kadri al volop bezig met Solvay 3.0 in de steigers te zetten.

Het voorbije jaar gingen al zes kleinere activiteiten de deur uit, goed voor een gezamenlijke omzet van 300 miljoen euro. ‘We zullen andere mogelijkheden blijven onderzoeken om de activiteitenportefeuille verder te vereenvoudigen’, klinkt het. Analisten verwachten dat onder meer ook de olie- en gasactiviteiten in de etalage kunnen komen te staan.

Resultaten 2020

Die oliebusiness was trouwens een belangrijke oorzaak van de forse omzetdaling (-12% tot 8.965 miljoen euro) in 2020. Solvay produceert onder meer chemicaliën voor het boren naar en oppompen van Amerikaanse schalieolie, maar door de lage olieprijs bleven veel boorputten onafgewerkt en werden olievelden op non-actief gezet. Een nog groter negatief effect kwam van de instorting van de burgerluchtvaart als gevolg van de pandemie. Als hofleverancier van composietmaterialen voor Boeing, Airbus en co moest Solvay forse klappen incasseren.

De verkoop aan de autosector steeg in het vierde kwartaal met 17 procent tegenover het jaar ervoor

Zonder die twee takken, zakte de omzet vorig jaar slechts met 5 procent, terwijl die in het vierde kwartaal zelfs met 6 procent zou gestegen zijn. In het vierde kwartaal merkte het bedrijf een sterke vraag in de auto- en elektronicamarkten. Solvay maakt allerhande hightech kunststoffen die verwerkt worden onder de motorkap of in autobatterijen. 'De verkoop aan de autosector steeg in het vierde kwartaal met 17 procent tegenover het jaar ervoor', klinkt het. Ook in de sectoren gezondheidszorg, consumptiegoederen, persoonlijke verzorging spreekt Solvay over een ‘veerkrachtige vraag’.

De onderliggende ebitda daalde vorig jaar met 16 procent tot 1.945 miljoen euro. De daling (min 14 procent organisch) bleef binnen de perken dankzij verregaande kostenbesparingen. Solvay slaagde er in 332 miljoen euro besparingen door te voeren, waarvan 175 miljoen euro structurele ingrepen waar het bedrijf ook de komende jaren zal van genieten.

500 mln Solvay kondigde eind 2019 aan voor 300 miljoen euro te besparen tegen 2024. Dat plan is intussen uitgebreid naar 500 miljoen euro.

In november 2019 lanceerde Kadri een plan om tegen 2024 zowat 300 miljoen euro kosten te besparen. Dat plan is intussen uitgebreid tot 500 miljoen euro besparingen. Kadri kondigde vorig jaar bijvoorbeeld bijkomende maatregelen aan om twee fabrieken in de composietendivisie te sluiten. En nu wordt nog een grondige vereenvoudiging van alle ondersteunende functies doorgevoerd. Daardoor verdwijnen netto nog eens ongeveer 500 functies tegen eind 2022, waarvan een aanzienlijk deel in de site in Neder-over-Heembeek. Als gevolg van het nieuwe herstructureringsplan zal in het eerste kwartaal van 2021 een non-cash herstructureringsvoorziening van ongeveer €170 miljoen worden opgenomen.

Cash flow lady

Opmerkelijk is dat de vrije kasstroom in 2020 een recordhoogte bereikte: 963 miljoen euro. ‘I’m a cash flow lady’, zei Ilham Kadri eerder al in een interview. En met de jaarcijfers zet ze dat nog eens in de verf, onder meer dankzij lagere intrestbetalingen, de afbouw van pensioenverplichtingen en een strikte controle van het werkkapitaal.

'Ik ben trots op de aanzienlijke vooruitgang die we in 2020 hebben geboekt. . Terwijl de crisis zich ontvouwde, hebben wij onze prioriteiten snel aangepast om te focussen op cash en kosten en hebben wij de veerkracht van ons bedrijf laten zien. We zullen meer gestroomlijnd en sterker uit de crisis komen, met innovatie als motor voor onze terugkeer naar omzetgroei.'

Prognoses