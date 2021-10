Solvay mikt op 50 procent vrouwen in bedrijfstop

'We zijn geen ngo, er is vooral een harde businesscase voor meer diversiteit', klinkt het bij het chemieconcern Solvay. Een blik op de strategie voor meer verscheidenheid.

Solvay heeft onder aanvoering van Ilham Kadri, de Frans-Marokkaanse die sinds 2019 CEO is van het chemieconcern, dit jaar een interne structuur opgezet die gericht werk moet maken van meer diversiteit.

De doelen zijn niet min. Tegen 2030 moet 50 procent van de functies in het midden- en topkader bekleed worden door vrouwen. Tegen 2025 moet de shortlist voor elke vacature in het topmanagement voor de helft bestaan uit kandidaten die uit een ondervertegenwoordigde groep komen. Denk vrouwen, mensen met een beperking of van een bepaalde etniciteit. 'We willen nog altijd de beste kandidaat, maar we willen vooral de instroom vergroten', klinkt het. Er moet ook werk worden gemaakt van de strijd tegen elke vorm van de loofkloof.

'In totaal hebben we negen ambities bepaald', zegt Nathalie van Ypersele, sinds mei officieel aangesteld als eerste chief diversity, equity and inclusion (DEI) bij Solvay. 'We springen relatief laat op de kar, maar we willen wel snel gaan.'

Dat is een kwestie van 'dignity', de waardigheid waarvoor het bedrijf staat, legt ze uit. 'Maar we doen dat niet zomaar uit liefdadigheid. Zoals Ilham zegt: we zijn geen ngo, er is gewoon een extreem harde businesscase voor meer diversiteit.'

Die businesscase draait om concurrentieel voordeel. Meer talent kunnen aantrekken - cruciaal in deze tijden van war for talent -, een groter engagement bereiken bij de medewerkers, tot betere beslissingen komen door meer meningen rond de tafel te hebben , meer inzicht krijgen in de marktevoluties, sneller tot innovaties komen.

Solvay Fabrikant van kunststoffen en chemicaliën

Omzet 9,7 miljard euro (2020)

Nettoresultaat -929 miljoen euro (2020)

23.000 werknemers

'Solvay haalt 30 procent van zijn omzet in Europa, 30 procent in de Amerika's en 30 procent in Azië. Dan klopt het bijvoorbeeld niet dat je personeel voor bijna de helft uit Europeanen bestaat', zegt van Ypersele. 'Alles samengeteld zijn we er zeker van dat zich dat vertaalt in de cijfers.'

Cynici

De eerste stap die het bedrijf dit jaar zette, was een brede bevraging bij het personeel. Op basis van die feedback en data werden pijnpunten gedefinieerd. 'We hebben een hackathon van een week georganiseerd met teams van over de hele wereld om voorstellen te doen: hoe pakken we dit aan?', zegt van Ypersele.

De huidige stand van zaken op het vlak van diversiteit en hoe het staat met de verloning werd in kaart gebracht. Waar data niet voorhanden waren, werd gezocht hoe ze gevonden konden worden. De komende maanden volgt een bedrijfsbreed onderzoek naar inclusie, hoe gerespecteerd mensen zich voelen in het bedrijf. Daarvoor wordt samengewerkt met Qualtrics, een bedrijf dat gespecialiseerd is in tools voor zo'n metingen, en Delia Mensitieri, een Belgische expert in inclusie (UGent/Vlerick).

'Voor die bevraging moeten we een beroep doen op de betrokkenheid van ons personeel. En daar zullen wel wat cynici tussen zitten die denken: 'Moet dat nu echt? Is dit de volgende hype?' Maar doorgaans zien we dat een meerderheid van de mensen wel mee is.'

Op basis van de nulmetingen zijn de negen concrete ambities geformuleerd. 'Omdat we wereldwijd actief zijn, was dat soms schipperen om voldoende relevant te zijn', zegt van Ypersele. 'We dachten hier in Brussel dat we ambitieus waren in hoe we met mensen met een beperking wilden omgaan. In de VS vonden ze dat we lang niet ver genoeg gingen.'

100 dagen

De ambities zijn gekoppeld aan een resem initiatieven. Zo is Solvay een programma gestart om vrouwelijke werknemers te begeleiden in hun carrière. 'Dat is een programma van 100 dagen. Daarin worden ze aangemoedigd om meer te doen met hun ambities. Initieel hadden we gerekend op 100 plaatsen, maar na een paar dagen hadden we al 450 inschrijvingen. Uiteindelijk starten we straks met 150 vrouwen en later komt er een vervolg.'

Leidinggevenden zullen in de toekomst ook een DEI-score krijgen, met een actieplan om die score te verbeteren. In steeds meer Amerikaanse bedrijven maken zo'n specifieke targets deel uit van het variabel loon. 'Of wij er een apart onderdeel van maken in ons bonussysteem moeten we nog bekijken', zegt van Ypersele.

Er zijn intern ook zogenaamde 'employee resource groups' opgezet: groepen van mensen met eenzelfde achtergrond die veilig ervaringen kunnen delen. Zo werd onlangs een groep van Afro-Amerikaanse medewerkers opgezet in de VS. 'De verhalen die we daar horen, raken me soms heel diep. Dat is niet verwonderlijk. Als ze in het dagelijkse leven gebeuren, waarom zouden ze dan niet in een bedrijf van 23.000 werknemers voorkomen? Het belangrijkste is dat we er iets mee doen.'

Tegelijk zijn er ook positieve zaken, benadrukt van Ypersele. 'Iemand die zei dat hij nu voor zijn geaardheid durfde uit te komen op het werk. Of een transgendermedewerker in Frankrijk die Ilham voorstelde om in de communicatie met voornaamwoorden te werken (of iemand wil aangesproken als man, vrouw of genderneutraal, red.). Dat kan nu allemaal.'

Racisme

Er zijn maandelijkse meetings met mensen van overal uit de business om de initiatieven te evalueren. 'Hoe bereiken we dat de mensen uit mijn fabriek gemotiveerd zijn om tijdens hun pauze een vragenlijst in te vullen?', vraagt een Amerikaanse fabrieksdirecteur tijdens zo'n meeting. 'Als ze niet duidelijk weten waarom ze dat moeten doen, heeft het geen zin.'

Tijdens de meeting passeert ook een filmpje van iemand die een racistische opmerking maakt tegen een collega. In de nabespreking blijkt dat niet iedereen weet hoe je als leidinggevende daarop moet reageren. 'Er zijn trainingen nodig', luidt de conclusie. Kleine lokale acties worden gedeeld. 'Of filmpjes met getuigenissen niet nuttig zijn?', vraagt iemand. 'Of meer posters?'

'Die bottom-upinitiatieven zijn heel belangrijk', zegt van Ypersele. 'Natuurlijk start het met de push vanuit de top van het bedrijf, zonder gaat het niet. Maar iedereen moet wel mee zijn.'

Als multinational surft Solvay ook mee op de golf van grote bedrijven die al lang op de kar van diversiteit zijn gesprongen. 'We willen zoveel mogelijk leren van de ervaringen die anderen al hebben opgedaan. We stappen in netwerken van bedrijven. We werken met partners als Catalyst, een organisatie die ijvert voor gendergelijkheid. We benchmarken ook waar we kunnen.'

Tegelijk sprak Solvay zijn belangrijkste klanten aan. 'Bij sommigen staat dat minder op de agenda, omdat ze vooral focussen op duurzaamheid', aldus van Ypersele. 'Maar onze belangrijkste klanten staan open voor gezamenlijke acties.'

Voor de opstart van de Afro-Amerikaanse groep gebruikte Solvay bijvoorbeeld video's van een groot Amerikaans consumentengoederenbedrijf. 'Ze delen tips & tricks met ons. Ze staan al ontzettend ver daarin.' Ook het chemieconcern Dow is een bron van inspiratie. 'Hun CEO Jim Fitterling heeft zich een paar jaar geleden geout als homoseksueel en dat heeft enorm veel impact gehad op hun cultuur.'

Nu het zelf actief op de kar van diversiteit en inclusie gesprongen is, krijgt Solvay ook steeds meer vragen van bedrijven die willen weten hoe ze het aanpakken. 'Ik kan de mails amper volgen', zegt van Ypersele. Vooralsnog komen de vragen vooral van andere multinationals. 'Geen kmo's, nee. Maar het is wel duidelijk dat het overal veel meer op de agenda komt.'