Solvay moet meebetalen voor sanering New Jersey

Vijf chemiebedrijven, waaronder het Belgische Solvay, moeten van het milieudepartement van New Jersey in de VS betalen voor kankerverwekkende stoffen in het milieu.

Solvay wordt met naam genoemd, naast Chemours, Dow DuPont, DuPont en 3M. De vijf hebben volgens de lokale overheid het water in New Jersey 'gedurende jaren vervuild' met PFAS-chemicalieën. PFAS wordt al tientallen jaren gebruikt in verschillende toepassingen, onder meer voor waterafstotende kledij, in antiaanbaklaag of in blusschuim. Maar de stoffen zijn omstreden want kankerverwekkend en hormoonverstorend. Ze worden ook moeilijk afgebroken in het lichaam en in de natuur.