Solvay raamt factuur door coronavirus op 25 miljoen euro

Solvay rekent voor dit jaar in het beste geval op een stabiele brutobedrijfswinst (ebitda). Als alles tegen zit, zou dat cijfer met 3 procent zakken. Dat zou dan meteen de tweede jaardaling op rij zijn. Vorig jaar kwam de brutobedrijfswinst uit op 2.322 miljoen euro, een half procent minder dan een jaar eerder.

Vooral het eerste kwartaal lijkt Solvay bijzonder moeilijk door te komen. Topvrouw Ilham Kadri biecht op dat de ebitda met 6 à 10 procent ('high single digit') zal dalen. Ze verwijst daarvoor onder meer naar de problemen bij Boeing, de verspreiding van het coronavirus en de moeilijke omstandigheden in de olie- en gasmarkt.

Solvay verwacht dat het coronavirus voor disrupties in de logistieke keten zal zorgen, met een negatieve impact van ongeveer 25 miljoen euro in het eerste kwartaal. 'Naarmate de situatie duidelijker wordt, zullen we dat cijfer updaten', klinkt het.