Solvay richt zich op pensverzuring en rookgassen

Solvay investeert 185 miljoen euro in de uitbreiding van zijn fabrieken in Bulgarije en het Amerikaanse Wyoming.

Met de investering verhoogt Solvay zijn productiecapaciteit voor natriumcarbonaat en natriumbicarbonaat met respectievelijk 600.000 en 200.000 ton per jaar. De investeringen worden gespreid over drie jaren.

De fabriek in Bulgarije vervaardigt natriumbicarbonaat en afgeleide producten. De nieuwe lijn zal de producten Solvair en BicarZ afleveren. Solvair dient voor de behandeling van uitlaatgassen van fabrieken, verbrandingsinstallaties en schepen.

Koeien

Met BicarZ richt Solvay zich op veevoederbedrijven. Het is een middel dat pensverzuring bij koeien voorkomt. 'Een breed voorkomend en onderschat probleem in de hedendaagse melkveehouderij', klinkt het op de Nederlandse website van BicarZ. Pensverzuring veroorzaakt diarree en heeft een negatief effect op voedselopname en melkproductie. Dat alles zou volgens de website met 250 gram per dag voorkomen kunnen worden.