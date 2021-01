Solvay schrapt 116 jobs in Neder-over-Heembeek

In kader van een bredere besparingsronde worden op de site in Neder-over-Heembeek 116 jobs geschrapt.

Over de precieze plannen op de andere sites van de groep, zowel in België als in het buitenland, is nog niet gecommuniceerd.

Maar ook daar is iets aan het borrelen. De Tijd vernam gisteren dat er een groter plan is uitgewerkt waarbij ongeveer 900 werknemers betrokken zijn. Solvay is in 64 landen aanwezig en heeft ongeveer 24.000 mensen in dienst.