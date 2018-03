Solvay schrapt wereldwijd 600 banen

Dat zal leiden tot het verdwijnen van ongeveer 600 banen, vooral in ondersteunende functies, waaronder 160 banen in Frankrijk, 90 in Portugal en 80 in Brazilië. In de VS en in Estland zullen 40 banen sneuvelen, in China en in België 20. Solvay is begonnen met de informatie- en consultatieprocedures met de vertegenwoordigers van de werknemers. Die moeten die eind juni moeten worden afgerond.