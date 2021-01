Solvay snoeit honderden jobs weg

Het Belgische chemiebedrijf Solvay heeft een doortastend herstructureringsplan uitgedokterd waarbij honderden jobs verdwijnen. De directie legt de details woensdagochtend voor aan de werknemers en de vakbonden. .

Solvay bevestigt zelf dat er iets aan het borrelen is. ‘Er staat inderdaad een bijzondere ondernemingsraad op de agenda’, zegt Nathalie van Ypersele, de woordvoerster van Solvay. Wat precies besproken zal worden, gaf ze niet vrij. ‘Die primeur houden we voor onze sociale partners.’

De vakbonden maken zich grote zorgen over de til zijnde operatie, waarbij de ondersteunende diensten in de groep - hr, communicatie, enzovoort - onder handen worden genomen. Volgens bronnen zou de herstructurering ongeveer 900 jobs treffen. Een deel van die werknemers zou worden begeleid naar een andere functie bij Solvay. Andere jobs worden gewoon geschrapt via gedwongen ontslagen of vrijwillig vertrek.

Ook België, waar het hoofdkwartier van de groep gevestigd is, zou de dans niet ontspringen.

De ontslagronde zou verspreid over de verschillende regio’s gebeuren. Ook België, waar het hoofdkwartier van de groep gevestigd is, zou de dans niet ontspringen. Solvay heeft wereldwijd 24.000 werknemers, van China tot in de VS. In ons land werken 1.700 mensen.

Het is niet de eerste keer dat Ilham Kadri - die sinds twee jaar aan het hoofd van de chemiereus staat - stevig aan de boom schudt. Haar voorganger Jean-Pierre Clamadieu, die voorzitter van Engie werd, bouwde Solvay uit met enkele miljardenovernames. Onder zijn bewind werd het een belangrijke leverancier van kunststoffen en materialen voor smartphones, batterijen en vliegtuigonderdelen.

Al snel na haar komst maakte Kadri duidelijk dat orde op zaken gesteld moest worden. Taboes waren er niet. Ze gooide de plannen voor de bouw van een nieuw, duur hoofdkantoor in Neder-over-Heembeek de vuilnisbak in. Ze snoeide ook in het directiecomité, en het voorbije jaar haalde ze noodgedwongen het snoeimes boven in de composietafdeling.

Die divisie maakt lichtgewichtmaterialen voor de vleugels en de rompen van de vliegtuigen van Airbus en Boeing, en voor de wieken van straalmotoren. De tak was bijzonder hard getroffen door de pandemie en het debacle met de Boeing 737 MAX, waardoor twee fabrieken dichtgingen en 570 mensen op straat belandden. Met die ingrepen - waarbij België buiten schot bleef - wou Kadri 60 miljoen euro per jaar besparen.

Hoeveel de nieuwe besparingsronde oplevert, wordt vermoedelijk woensdag duidelijk.