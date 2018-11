Solvay tempert vooruitzichten

Chemiegroep Solvay heeft in het derde kwartaal naar omzet en winst iets beter gepresteerd dan verwacht, maar stelt zijn winstverwachting voor het hele jaar iets naar beneden bij.

In het derde kwartaal realiseerde Solvay een omzet van 2,59 miljard euro. Dat is 5,2 procent meer dan een jaar eerder en ook iets boven de gemiddelde verwachting van analisten, die op 2,53 miljard lag.

Het concern zag de volumes verder stijgen, maar de volumegroei vertraagde wel van 5 procent in de eerste jaarhelft tot 3 procent in het zomerkwartaal.

Volgens Solvay was de groei zwakker in de tak Advanced Materials ‘in specifieke markten’. Het gaat met name om ‘smart devices’ (vooral smartphones) en fluorgassen voor isolatie, waarnaar de vraag lager was. De polymeer- en composietmaterialen die worden toegepast in vliegtuigen, auto’s en medische apparatuur, bleven wel sterk groeien. De twee andere takken, Advanced Formulations en Performance Chemicals, noteerden hogere volumes.

Ook de onderliggende brutobedrijfswinst (ebitda) was met 574 miljoen euro een fractie beter dan verwacht. De organische groei van 5 procent was iets lager dan in de eerste jaarhelft (6%), wat te wijten is aan de lagere volumes in ‘smart devices’ en in isolatie. Solvay kon hogere grondstofkosten en vaste kosten wel compenseren via hogere prijzen.

Negen maanden

Over de eerste negen maanden groeide de omzet lichtjes (+0,5%) in absolute termen maar met 6,2 procent organisch. De volumes stegen met 4 procent en de prijzen met 2 procent, maar wisselkoersen hadden een negatief effect van 4 procent. Er was ook een klein perimetereffect van 1,1 procent door de verkoop van enkele activiteiten.

De onderliggende brutobedrijfswinst (ebitda) daalde met 0,7 procent. Zonder wisselkoerseffecten en perimetereffecten was er 5,8 procent groei tot 1,73 miljard euro

Winstprognose

Voor het hele jaar tempert Solvay lichtjes de winstverwachting. Eind juli werd een ebitda-groei van 5 tot 7 procent voorspeld, zonder rekening te houden met veranderingen in de bedrijfsomvang en met wisselkoerseffecten. De bovenkant van die vork wordt nu verlaagd: de groei van de ruime winst zal 5 à 6 procent bedragen.

Niets aan de hand, gaf financieel directeur Karim Hajjar te kennen op de conference call. Bij het begin van het jaar is het niveau van onzekerheid groter. 'Het is natuurlijk voor ons om nu, met nog slechts een paar maanden voor de boeg, naar een smallere vork te gaan.'

Smartphones en auto's

Volgens Hajjar houdt het brede momentum nog altijd aan, maar is er wel wat macro-economische onzekerheid. De handelsspanningen die de Amerikaanse president Trump heeft aangewakkerd, spelen daar een rol in. 'We zien voorzichtigheid en waakzaamheid. De klanten focussen meer op hun supply chain. We merken echter nog geen tastbare vermindering van activiteit wegens de handelsoorlog.'