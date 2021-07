Solvay verhoogt winstprognose na sterke lente

De kostenbesparingen die de chemiereus vorig jaar doorvoerde zetten een hefboom op het sterke vraagherstel.

Een boomende economie leverde chemiegroep Solvay in het tweede kwartaal een omzet van 2,46 miljard euro op. Dat is 13 procent meer dan in de lente van 2020, toen een groot deel van de wereld bij de start van de pandemie in lockdown ging.

Het sterke herstel van de vraag in sectoren als bouw, elektronica en auto's zet samen de stevige kostenbesparingen die CEO Ilham Kadri doorvoerde een hefboom lager op de resultatenrekening. De bedrijfswinst voor afschrijvingen steeg 37 procent naar 602 miljoen euro, een stuk meer dan de 568 miljoen die analisten gemiddeld verwachtten.

De volumes in juni hebben het niveau van 2019 overtroffen Ilham Kadri Solvay-CEO

Nettto kwam de winst uit 222 miljoen of 2,15 euro per aandeel. Een jaar eerder was er nog een verlies van 1,5 miljard, toen de crisis in de luchtvaartsector Kadri tot een drastische sanering van de luchtvaartafdeling Cytec noopte.

Kadri verhoogt na de sterke lente de prognose voor heel 2021. Ze rekent nu op een bedrijfswinst tussen 2,2 en 2,3 miljard euro, terwijl de lat eerder op 2 à 2,2 miljard lag. Met andere woorden: minstens 13 procent winstherstel tegenover de bijna 1,95 miljard in 2020.

Wat de chemiegroep betreft, is de Covid-19 crisis dus nagenoeg verteerd. Meer nog: er kan zelfs weer aan groei gedacht worden. 'De volumes in juni hebben het niveau van 2019 overtroffen', zegt Kadri in de toelichting.

De drie motoren van Solvay Prestatie in tweede kwartaal Materials: kunststoffen voor onder meer smartphones en herlaadbatterijen (bv. hittebestendige omhulsels) en lichtgewichtmaterialen voor de auto- en de luchtvaartsector. Omzet: 711 miljoen (+4%).

Ebitda: 220 miljoen (+29%) Chemicals: natriumcarbonaat (bv. detergenten, glas), waterstofperoxide (bv. bleekmiddel) Omzet: 820 miljoen (+25%).

Ebitda: 249 miljoen (+49%). Solutions: chemische toepassingen voor onder meer de industrie (bv. schaliegaswinning) en consumptie (bv. shampoo, roomijs). Omzet: 925 miljoen (+11%).

Ebitda: 171 miljoen (+29%)

De sterkste prestatie komt van de afdeling Chemicals, die de winstbijdrage met bijna de helft optrok (zie inzet). Die tak omvat met natriumcarbonaat (soda ash) de bakermat van de 158 jaar jonge groep. Die bakermat loodste de groep zonder te grote kleerscheuren door de crisis, maar Kadri liet al verstaan dat een verkoop geen taboe is bij haar streven om Solvay meer 'gestroomlijnd' te maken. Ook de onderdelen Silica, een toeleverancier van de - zie ook: Bekaert - boomende bandensector, en Coatis (coatings en kleefstoffen) presteerden erg sterk.

De tak Materials presteerde in omzet relatief zwak door de luchtvaartsector, die slechts geleidelijk uit de diepe pandemische crisis klautert. Wél sterk scoorde hier de tak polymeren, onder meer dankzij de boomende autosector. Materials produceert onder meer pvdf, een hittebestendig polymeer dat niet alleen smartphones bij intensief gebruik voor over oververhitting behoedt maar ook cruciaal is om de actieradius van herlaadbatterijen van elektrische auto's te verlengen.