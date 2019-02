Solvay verwacht 'bescheiden' groei in 2019

De zwakke verkoop van mobieltjes en de crisis in de autosector vertalen zich in een vlakke start van 2019 voor de chemiegroep.

Jean-Pierre Clamadieu zwaait niet meteen met een euforisch rapport over 2018 af bij Solvay De omzet steeg over 2018 1 procent naar 10,26 miljard euro, in lijn met de verwachtingen van analisten. De brutobedrijfswinst (ebitda) evolueerde vlak op 2,23 miljard euro. Exclusief wisselkoerseffecten was er zoals beloofd goed 5 procent groei.

Netto zakt de winst met bijna een vijfde naar 858 miljoen euro of 8,31 euro per aandeel. Dit vooral door het prijskaartje van de herstructurering die afscheidnemend CEO Jean-Pierre Clamadieu in de eerste jaarhelft doorvoerde.

DE DRIE MOTOREN VAN SOLVAY Advanced Materials: kunststoffen voor onder meer smartphones (bv hittebestendige omhulsels) en lichtgewicht materialen voor auto- en luchtvaartsectoren Omzet 4,38 miljard (stabiel tov 2017)

EBITDA 1,2 miljard (stabiel) Advanced Formulations: chemische toepassingen voor onder meer industrie - bv schaliegaswinning - en consumptie - bv shampoo, roomijs Omzet 3,06 miljard (+3%)

EBITDA 521 miljoen (stabiel) Performance Chemicals: natriumcarbonaat (bv detergenten, glas), waterstofperoxide (bv bleekmiddel) 2,81 miljard (+2%)

729 miljoen (-3%)

Opvallend: de twee afdelingen die Clamadieu enkele jaren geleden als speerpunten voor de groei naar voor schoof - Advanced Materials en Advanced Formulations - keken beide tegen een vlakke winstevolutie aan (zie inzet). De groei wordt vooral afgeremd door twee factoren.

Eerste is het feit dat consumenten even genoeg smartphones hebben, getuige het eerste winstalarm van iPhone-producent Apple in zestien jaar. Solvay levert onder meer omhulsels die mobieltjes zelfs bij intensief gebruik hittebestendig blijven maken.

Tweede is de crisis in de autosector, als gevolg van een mix van handelsoorlogen, nieuwe Europese milieunormen en Chinese groeivertraging. Solvay levert voor de autosector - net als voor de vliegtuigbouwers - lichtgewicht composieten die voertuigen lichter en dus zuiniger maakt.

Gelet op de sombere outlook die autoproducenten en toeleveranciers als Daimler en Melexis voor 2019 uitstuurden, mag het niet echt verbazen dat Clamadieu voorzichtig is voor 2019. 'De groei zal worden gematigd door de omstandigheden in de automobiel-, elektronica- en oliesectoren', klinkt het.

Het eerste kwartaal zal naar verwachting vlak evolueren, maar met een versnelling in de tweede jaarhelft zou de brutobedrijfswinst toch een 'bescheiden' groei moeten laten optekenen. Op de beleggersdag in september legde de CEO de lat nog hoog voor zijn opvolgster, Ilham Kadri, door voor de periode 2019-2021 een gemiddelde groei van 6 à 9 procent te beloven.