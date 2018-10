Solvay-voorzitter Boël: 'Ik kende Kadri absoluut niet'

Met Ilham Kadri als nieuwe CEO kiest Solvay voor een vrij onbekende naam. Zelfs voorzitter Nicolas Boël had zes maanden geleden nog nooit van haar gehoord. ‘Ik kende haar absoluut niet. Ik heb haar in mei voor het eerst ontmoet. Ze is als ideale kandidaat uit de selectie gekomen.’

Waarom is Kadri de ideale figuur om het chemiebedrijf te leiden?

Nicolas Boël: ‘In haar vorige functie als CEO (bij het Amerikaanse Diversey, red.) heeft ze een sterk trackrecord opgebouwd. De omzet groeide dubbel zo snel als de markt en de operationele resultaten stegen met 15 procent per jaar. Kadri heeft een ruime ervaring in de chemiesector en kent onze strategische markten. Ze werkte in Europa, het Midden-Oosten en de Verenigde Staten. Ze is een wereldburger, met een Belgische achtergrond. Ze heeft hier zes jaar gewerkt en heeft een Belgische echtgenoot.’

Ze krijgt de opdracht het groeipotentieel van Solvay op te krikken. Betekent dat dat haar voorganger daar onvoldoende is in geslaagd?

Boël: ‘Solvay heeft een belangrijke transformatie ondergaan. We zijn via overnames actief geworden in nieuwe markten en nieuwe producten. Wat we hebben gerealiseerd, is opmerkelijk. De muren van het nieuwe Solvay staan er. Kadri zal dat werk voortzetten. En ze zal de groepscultuur versterken, want vergeet niet dat de helft van onze werknemers er zes jaar geleden nog niet was.’

Hoe zal Kadri dat ‘potentieel’ tot uiting laten komen?

Boël: ‘De bedoeling is voort te bouwen op wat er is. Wat kunnen we nog meer doen met klanten als Airbus en Apple? Hoe kunnen we nauwer samenwerken? Hoe kunnen we met onze kennis nog innovaties op de markt brengen, met toepassingen in batterijen bijvoorbeeld?’

Investeerders blijven ondanks de transformatie van Solvay voorzichtig. Wat mist er volgens u?