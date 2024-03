Met een samenwerking met het Franse Carester stapt de Belgische chemiereus Solvay - met zijn fabriek in La Rochelle - mee in de race om Europa minder afhankelijk te maken van de Chinese dominantie in zeldzame aardmetalen. Dat zijn cruciale bouwstenen om elektromotoren en windturbines te maken, en dus voor de groene energietransitie.