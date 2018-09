Solvay wordt groter in Lyon dan in thuisstad Brussel

De chemiegroep Solvay investeert 100 miljoen euro in een innovatiecentrum in Lyon, waardoor Solvay groter wordt in de Franse stad dan in zijn hoofdzetel in Brussel.

Eens het onderzoekscentrum helemaal af is in Lyon, wellicht in 2023, zal de chemiegroep Solvay er 2.100 werknemers tellen, tegenover een duizendtal in Brussel. Lyon wordt dan de grootste zetel van Solvay.

Het nieuwe innovatiecentrum in Lyon is een van de laatste wapenfeiten van Solvay-CEO Jean-Pierre Clamadieu. De Fransman stapt binnenkort over naar Engie en volgt er Gérard Mestrallet op als voorzitter.

'Het nieuwe Innovatie & Technologie Centrum van Solvay, gevestigd in de wieg van de Franse chemie, is ideaal geplaatst om onze onderzoekscapaciteiten in Europa te optimaliseren. Op deze site kunnen onze teams samenwerken met hun klanten, van het genereren van ideeën tot hun ontwikkeling en vervolgens industrialisatie, en zo onze innovatiecapaciteit versterken', liet de CEO optekenen in een persbericht.

Thuisbasis