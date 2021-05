Solvay zet 2021 sterker dan verwacht in

Het Belgisch chemiebedrijf meldt 'een herstel op veel markten' en trekt de doelstellingen voor 2021 op.

De omzet van Solvay daalde de voorbije drie maanden met 4 procent tot 2,37 miljard euro. Zonder rekening te houden met wisselkoersen en de impact van desinvesteringen was er een groei van net geen 2 procent.

De brutobedrijfswinst (ebitda) dikte 10 procent aan tot 583 miljoen euro. Dat is 9 procent boven de analistenconsensus. Daarmee verbaast de chemiegroep, die in februari een cijfer van 520 à 550 miljoen euro naar voor had geschoven, ook zichzelf. De nettowinst steeg met 2 procent tot 240 miljoen euro of 2,33 euro per aandeel.

De resultaten weerspiegelen het aanhoudende economische herstel dat in veel van onze markten zichtbaar is. Ilham Kadri CEO Solvay

‘De resultaten weerspiegelen het aanhoudende economische herstel dat in veel van onze markten zichtbaar is’, zegt Ilham Kadri, die intussen al twee jaar aan het hoofd staat van Solvay.

Daarbovenop plukt het chemiebedrijf de vruchten van de kostenbesparende initiatieven die Kadri sinds eind 2019 in de steigers zette. De ambitie was toen tegen 2024 zowat 300 miljoen euro kosten weg te snoeien. Door nog enkele fabrieken te sluiten en alle ondersteunende diensten een facelift te geven, is de doelstelling opgelopen tot een half miljard euro.

Dat laat zich beetje bij beetje voelen. De winstmarge bereikte het voorbije kwartaal een record van 24,6 procent. ‘En dat ondanks de negatieve impact van stijgende kosten voor grondstoffen en logistiek, en verstoringen van de toeleveringsketen als gevolg van de stormen in de VS en de blokkering van het Suez-kanaal.'

De verkoop van speciale kunststoffen voor de automobielsector steeg met 19 procent Ilham Kadri CEO Solvay

‘De marktomstandigheden verbeterden vooral in de auto-, electronica-, mijnbouw- en bouwsector’, klinkt het.

Voor autoproducenten ontwikkelt en produceert Solvay allerhande speciale polymeren voor onder meer onder de motorkap, benzinetanks en batterijen voor elektrische en hybride auto’s. De verkoop van al die materialen leverde het voorbije kwartaal 19 procent meer omzet op.

In de elektronicasector is het bedrijf dan weer een van de belangrijkste leveranciers van complexe kunststoffen die verwerkt worden op in smartphones en tablets. In de mijnbouwsector profiteerde Solvay van de heropening van kopermijnen, waarvoor het chemicaliën maakt die nodig zijn om de ertsen te verwerken. Het herstel in de bouwindustrie, ten slotte, zorgde voor een boost van de verkoop van natriumcarbonaat – voor de productie van glas – en van de joint venture Rusvinyl die pvc produceert in Rusland.

Probleemkinderen

Daartegenover staan ook enkele ondermaats presterende activiteiten. Solvay kreeg jaren terug met de miljardenovername van Chemlogics voet aan grond in de Amerikaanse schalieolie- en gasindustrie. Het maakt chemicaliën om putten te boren en het goedje op te pompen, maar die sector ligt op apegapen.

-42% Luchtvaartcrisis De composietendivisie (lichtgewichtmaterialen voor luchtvaart) is kwartaal na kwartaal aan het rechtkrabbelen, maar boekte in het eerste kwartaal nog steeds 42 procent minder omzet dan vorig jaar.

Nog erger is het gesteld in de divisie Composietmaterialen. Die ontwikkelt lichtgewichtmaterialen voor vliegtuigonderdelen en wordt dus keihard getroffen door het stilvallen van de burgerluchtvaart sinds de pandemie. In het eerste kwartaal was er 10 procent beterschap tegenover het kwartaal ervoor, maar wel nog een omzetdaling van 42 procent tegenover vorig jaar. Solvay is sinds de overname van Cytec – in 2015 voor 5,7 miljard euro – een belangrijke leverancier voor onder meer Airbus en Boeing, maar ook voor Lockheed Martin dat de F-35’s bouwt.

Doelstellingen 2021

Voor het volledige jaar mikt het bedrijf op 2 à 2,2 miljard euro brutobedrijfswinst. Dat impliceert in het midden van het interval een groei van 8,4 procent. Het bedrijf krabbelt dus recht na een moeilijk 2020 waarin de pandemie de business verstoorde, maar om het niveau van 2019 (2.322 miljoen euro) te halen, is er nog altijd een lange weg af te leggen.

Op vlak van vrije kasstroom – ‘Ik ben een cashflow lady’ – zet Kadri dan weer record na record neer dankzij de controle van het werkkapitaal, lagere intrestbetalingen en de afbouw van de pensioenlasten. Dat cijfer steeg in het eerste kwartaal met 40 procent tot 282 miljoen en zal op het einde van het jaar uitkomen rond de 650 miljoen, terwijl het eerder mikte in de range van 600 à 650 miljoen euro.

Stroomlijning