Solvay zet stevig in op herlaadbatterijen

Afzwaaiend CEO Jean-Pierre Clamadieu legt zijn opvolger - die nog enkele weken 'X' heet - stevige groeidoelstellingen voor de komende drie jaar op, met de elektrische auto als speerpunt.

Het is een iet of wat vreemde vaststelling: Solvay ontvouwt vandaag in het Londense luxehotel The Berkeley op de beleggersdag de groeiambities tot 2021, terwijl de M/V die die ambities moet uitvoeren er (nog) niet is. CEO Jean-Pierre Clamadieu kondigde eerder dit jaar aan na zes jaar af te zwaaien en stapt over naar de Franse nutsreus Engie.

De prognoses voor de periode 2019-2021 zijn best ambitieus: een organische groei van de brutobedrijfswinst met 6 à 9 procent de komende drie jaar en een vrije cashflow die nog sterker toeneemt, met gemiddeld 10 à 15 procent per jaar.

Dat laatste moet Solvay toelaten de 5,7 miljard euro schulden die voortvloeien uit de transformatie van de voorbije zes jaar, met name de miljardendeal voor de Amerikaanse producent van energiezuinige lichtgewicht materialen Cytec, versneld af te bouwen, terwijl tegelijk het al jaren stevige dividend op peil blijft.

Binnen de lijnen

Met andere woorden: de nieuwe CEO zal binnen de door Clamadieu getekende lijnen moeten kleuren. Dat blijkt ook duidelijk uit de boodschap vanuit de raad van bestuur, die ook aangeeft dat er snel een naam geplakt wordt op de opvolger.

Na een grondige zoektocht, verwachten we over enkele weken de aanstelling van een nieuwe CEO aan te kunnen kondigen Nicolas Boël Voorzitter Solvay

Voorzitter Nicolas Boël: 'Onder het leiderschap van Jean-Pierre, is Solvay nu een toonaangevend bedrijf in geavanceerde materialen en speciaalchemie. Na een grondige zoektocht, verwachten we over enkele weken de aanstelling van een nieuwe CEO aan te kunnen kondigen. De nieuwe CEO zal als voornaamste missie hebben het potentieel van deze sterke activiteiten te ontplooien en verdere duurzame waarde te creëren voor alle belanghebbenden.'

De afdelingen die de winstgroei van Solvay de komende jaren moeten schragen, zijn Advanced Formulations (chemische toepassingen voor onder meer industrie - bv. schaliegaswinning - en consumptie - bv. roomijs en shampoo) en Advanced Materials (onder meer kunststoffen voor smartphones en lichtgewicht componenten voor luchtvaartsector). Dat zijn de twee bedrijfstakken die Clamadieu twee jaar geleden op een beleggersdag in Londen al als belangrijkste motor aanduidde om de groep minder afhankelijk van de conjunctuurgrillen te maken.

Batterijtechnologie

BELEGGERSDAG Deze middag houdt Solvay de beleggersdag in Londen. Die is op de website van de groep live te volgen via webcast.

Een speerpunt om de ambitieuze groeidoelstelling in te lossen wordt PVDF (polyvinylideenfluoride), een polymeer dat vaak gebruikt wordt in lithium-ionherlaadbatterijen. In de labo's in Zuid-Korea, Italië en de Verenigde Staten werke Solvay al lang aan batterijtechnologie, maar nu komt er met dank aan de boom in elektrische auto's - zie ook: Umicore - een turbo op de productie.

Clamadieu opende vorig jaar al een nieuwe PVDF-fabriek in China om in te spelen op de Chinese honger naar herlaadbatterijen en gaf in augustus tijdens een conference call met een knipoog al mee dat er tijdens de beleggersdag meer nieuws zou volgen.