Soudal bouwt extra fabriek in Turnhout

Lijmproducent Soudal neemt de terreinen van de failliete fruitsapproducent Sunnyland over en investeert er in meer productiecapaciteit.

'Deze bijkomende productiecapaciteit zal een positieve invloed hebben op de tewerkstelling in Turnhoutse Soudal-vestigingen. Op dit ogenblik staat de teller op 950 werknemers, na het operationeel worden van de nieuwe productiesite ligt een tewerkstelling van meer dan 1.000 personen bij Soudal Turnhout in het verschiet', klinkt het.

Verankering

'Deze investering betekent een verankering in het Turnhoutse en we zijn zo toch weer voor een aantal jaar verzekerd van ruimte om te groeien. De afgelopen jaren kenden we een groei van circa 12 procent. Onze ambitie is dat ritme aan te houden', aldus marketing- en R&D-manager Luc Thys.