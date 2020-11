Soudal koopt ticket naar Midden-Oosten met duurste overname ooit...

De Turnhoutse siliconen- en schuimproducent Soudal koopt in het emiraat Dubai de sectorgenoot Al Muqarram. Hij legt daarvoor naar schatting 50 miljoen euro op tafel. 'Het heeft geld gekost', zegt CEO Dirk Coorevits. 'Maar zo'n bedrijf, dat de toegang vormt tot de exploderende Arabische markt, komt maar één keer te koop.'

'We hadden al een verkoopkantoor in Dubai, maar nu krijgen we echt voet aan de grond in het Midden-Oosten, met de overname van het familiebedrijf Al Muqarram.' CEO Dirk Coorevits is opgetogen met de nieuwste aanwinst van Soudal, de familiale groep rond Vic Swerts die vorig jaar 890 miljoen euro omzet haalde.

Het overgenomen bedrijf is een familiebedrijf en telt twee fabrieken, in Sharjah en Umm Al Quwain, twee mini-emiraten op 10 en 20 kilometer ten noorden van Dubai. Vorig jaar draaide de producent van stopverf, PU-schuim, lijmen en tapes met 250 werknemers een omzet van 130 miljoen dirham, omgerekend bijna 30 miljoen euro. 'Het is een klein Soudal', zegt Coorevits. 'Met dezelfde familiale sfeer als bij ons, met korte beslissingslijnen en een blik op de lange termijn. De ondernemers zijn Pakistani die ook in de VS enkele bedrijven bezitten.'

Hoge prijs

De 'hoge prijs' die Soudal betaalt, heeft te maken met de aantrekkelijkheid van de bruid. 'Er wordt in de streek gebouwd dat het een lieve lust is, zeker in Saoedi-Arabië, een buurland van de Verenigde Arabische Emiraten. Maar vanuit die regio worden in totaal 32 landen bediend, ook in Oost-Afrika en Zuidwest-Azië (Pakistan, India). Heel het Midden-Oosten was tot nog toe grotendeels een blinde vlek in onze wereldwijde aanwezigheid. En zo'n bedrijf als dit komt maar één keer te koop.'

Een ander voordeel van de deal is het siliconenmerk Dolphin, dat in de regio een grote naamsbekendheid heeft, en het feit dat Soudal via een lokale speler makkelijker toegang krijgt tot petrochemische grondstoffen die daar iets goedkoper zijn. Maar het belangrijkste voordeel is van geopolitieke aard. 'De Emiraten maken deel uit van de GCC, de Gulf Cooperation Council', legt Coorevits uit. 'Dat is een politieke en economische unie, een vrijhandelszone van de meeste landen in de golfregio. Heb je daar lokale fabrieken, dan heb je ook geen last van de invoertarieven. Lokale mensen maken ook de verkoop makkelijker.'

Soudal investeert komende twee jaar 150 miljoen euro Los van de overnames investeert Soudal ook volop in de uitbreiding van zijn productiecapaciteit, surfend op de wereldwijd groeiende vraag naar chemische bouwmaterialen. Tussen nu en twee jaar vloeit 150 miljoen euro naar een 12-tal projecten over heel de wereld, vooral nieuwe fabrieken (of minstens extra productielijnen) in onder meer Zuid-Korea, Slovenië, de VS, Polen, Spanje, Duitsland en Letland. In maart wil de groep beginnen met de bouw van haar grootste state-of-the-artfabriek in haar thuishaven Turnhout. Daar heeft Soudal vorig jaar de terreinen van de voormalige fruitsappenproducent Sunnyland gekocht. Er is een bedrag van 40 miljoen euro mee gemoeid. Ook in Brazilië en China, twee puzzelstukken die nog ontbreken in het siliconenimperium van Swerts, zijn er plannen. 'China is echt wel het moeilijkste land om een voet aan de grond te krijgen', geeft Coorevits toe. 'We hebben daar al een kleine vestiging met 65 werknemers, maar eigenlijk ligt die op de verkeerde plaats en halen we er maar een omzet van nauwelijks 30 miljoen euro. We willen daar graag een fabriek bouwen, waarvoor we net een stuk grond van 8 hectare hebben gekocht in een industriepark van Taixing, in het oosten van China.

'Saoedie-Arabië ligt al een tijdje in ruzie met Turkije. Dat betekent dat we vanuit onze Turkse fabrieken niet meer kunnen leveren aan de Arabieren, waardoor we alles vanuit Turnhout moeten laten aanrukken. Dat is nu ook opgelost. Tegelijk merk je vanuit de golfstaten - de Emiraten, Bahrein en zelfs Saoedie-Arabië - de jongste maanden een opmerkelijke toenadering naar Israël.' Door de overname opent zich voor Soudal een heel nieuwe markt. Het wil dan ook in de Emiraten volop uitbreiden en investeren in extra productie en magazijnen.

De bottleneck in onze groei is niet de markt, wel onze productie die niet kan volgen. De nieuwe fabrieken die gebouwd of in aanbouw zijn, raken onder meer door de coronacrisis niet opgestart. Dirk Coorevits CEO Soudal

'Dat alles heeft ons een stevige duit gekost', geeft Coorevits toe. Hoeveel precies wil hij niet kwijt, maar het bedrag is, zoals klassiek bij een overname, de vermenigvuldiging van de brutobedrijfswinst (ebitda) van het overgenomen bedrijf met een multiple, die onder meer afhangt van de sector en de extra premie die de overnemer wil betalen. Al Muqarram haalde vorig jaar een brutobedrijfswinst van omgerekend 4 à 5 miljoen euro. Neem je een multiple aan de hoge kant, zelfs in de chemiewereld, dan reken je op een factor 10, iets wat Coorevits niet tegenspreekt. Dat zou betekenen dat Soudal tussen 45 en 50 miljoen euro betaalt, wat inderdaad de duurste overname is in de geschiedenis van de Turnhoutse groep.

Wereldspeler

Swerts, intussen de 80 gepasseerd, richtte Soudal 55 jaar geleden op en bouwde het bedrijf uit tot de grootste Europese producent van siliconen, PU-schuim en lijmen. Met meer dan 3.500 werknemers en 22 productievestigingen op vijf continenten is het Belgische familiebedrijf uitgegroeid tot een wereldspeler in chemische bouwspecialiteiten.

Corona heeft niet echt een rem gezet op de business. 'Het gaat wonderwel goed met ons', zegt Coorevits. 'Van de tweede lockdown in Europa hebben we nauwelijks last, in tegenstelling tot de eerste. In andere delen van de wereld voelden we even een vertraging, maar valt het al bij al wel mee.'

Dat betekent dat de groei van het Turnhoutse bedrijf dit jaar niet meer in de buurt komt van de traditionele 6 tot 8 procent, maar blijft hangen op 1 procent. 'Onze omzet zal groeien van 893 naar zowat 900 miljoen euro', klinkt het. Desondanks blijft de groep op koers om volgend jaar de kaap van 1 miljard euro omzet te ronden, een ambitie die de flamboyante pater familias Vic Swerts al enkele jaren geleden uitte. 'Met de overname van Al Muqarram komt er nog eens 30 miljoen bij.'

'De bottleneck daarbij is niet de markt', zegt Coorevits, 'maar wel onze productie die niet kan volgen. De nieuwe fabrieken die gebouwd of in aanbouw zijn, raken onder meer door de coronacrisis niet opgestart. In Rusland staat een splinternieuwe fabriek met vier productielijnen voor PU-schuimen te wachten op haar opstart. Maar onze ingenieurs raken daar niet om de software te installeren die de pijpen en kleppen aanstuurt en de site verbindt met Turnhoutse hoofdkwartier.'