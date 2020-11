Soudal stoomt door naar miljardenstatus

Soudal, de groep rond Vic Swerts, neemt in de Arabische Emiraten sectorgenoot Al Muqarram over voor naar schatting 50 miljoen euro.

De Turnhoutse siliconengroep rond selfmade ondernemer Vic Swerts doet de grootste overname in haar bestaan.

Soudal neemt in de Arabische Emiraten de sectorgenoot Al Muqarram over. Dat familiebedrijf is met een omzet van 30 miljoen euro geen gigant. Toch legt Soudal er een stevig bedrag van naar schatting 50 miljoen euro voor op tafel.

CEO Dirk Coorevits is blij met de aanwinst. Door de deal krijgt Soudal met zijn chemische bouwproducten toegang tot de lucratieve en exploderende bouwmarkt in het Midden-Oosten. Die was tot nu grotendeels een blinde vlek in het siliconenimperium. ‘We verkochten er al, zij het beperkt via een klein kantoor in Dubai. Al Muqarram geeft ons niet alleen toegang tot de regio rond de Perzische Golf, maar ook tot Oost-Afrika, India en Pakistan. Door er ook te produceren vermijden we dure invoertarieven in de Arabische regio en hebben we toegang tot goedkopere grondstoffen uit de petrochemische sector daar.’

Ik verwacht dat we in 2021 de kaap van 1 miljard euro omzet ronden, door deze overname en door aan te knopen bij de gemiddelde organische groei van 8 procent van de voorbije jaren. Dirk COOREVITS CEO SOUDAL

Door de overname ziet het ernaar uit dat ons land volgend jaar een nieuw miljardenbedrijf rijker is. De extra omzet brengt Soudal een stap dichter bij zijn ambitie om 1 miljard euro omzet te halen, wat Swerts al in 2011 hardop verkondigde. ‘We zullen 2020 ondanks de coronacrisis met groei - zij het maar 1 procent - en een omzet van 900 miljoen euro afsluiten’, zegt Coorevits. ‘Door deze overname en door aan te knopen bij de gemiddelde organische groei van 8 procent van de voorbije jaren verwacht ik dat we in 2021 de kaap van 1 miljard euro ronden.’ Zes jaar geleden haalde Soudal de helft daarvan.

Swerts, intussen de 80 gepasseerd, richtte Soudal 55 jaar geleden op en bouwde het bedrijf uit tot de grootste Europese producent van siliconen, PU-schuim en lijmen. Met meer dan 3.500 werknemers en 22 productievestigingen op 5 continenten is het Belgische familiebedrijf uitgegroeid tot een wereldspeler in chemische bouwproducten. In 2011 werd het gelauwerd als Onderneming van het jaar. Swerts kwam eerder dit jaar in het nieuws toen hij samen met de investeerder Frank Donck een kwart van de entertainmentgroep Studio 100 kocht.

Opmerkelijk in het expansieverhaal van Soudal is dat Coorevits niet zozeer de vraag naar de bouwproducten, maar de beperkte eigen productiecapaciteit aanhaalt als de belangrijkste hindernis om sneller te groeien. ‘De siliconenmarkt groeit 5 procent per jaar. We nemen daar met onze aanwezigheid in 130 landen een groot deel van in’, zegt de CEO. ‘Maar je moet dat geproduceerd krijgen. In Moskou staat een splinternieuwe fabriek klaar, maar onze ingenieurs raken door de coronabeperkingen niet ter plaatse.’