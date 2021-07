Soudal verdubbelt productie in thuisbasis met volautomatische fabriek van 40 miljoen

Soudal, de Kempische wereldspeler in siliconen, lijmen en PU-schuimen, is gestart met de bouw van een volautomatische fabriek op een boogscheut van zijn hoofdkwartier in Turnhout. Met de investering van 40 miljoen euro verdubbelt het familiebedrijf de productiecapaciteit in zijn thuisbasis.

‘Momenteel hebben we in 12 van onze 23 productievestigingen in de wereld investeringen lopen, vooral in extra productie- en opslagcapaciteit’, vertelde CEO Dirk Coorevits maandagvoormiddag bij de plaatsing van de eerste kolom van het nieuwe bedrijfsgebouw. ‘Plant 5 is zonder meer het bouwproject dat daar qua investering, ambitie en innovatie bovenuit steekt.’

Plant 5, zo zal de nieuwe fabriek heten die Soudal bouwt op de voormalige terreinen die het enkele jaren geleden kocht van de voormalige fruitsappenproducent Sunnyland. Op een 5 hectare groot terrein komt een fabriek van meer dan drie voetbalvelden groot (20.000 vierkante meter) voor de productie van hybride mastieken, een verzamelnaam voor de typische lijm- en afdichtingskokers die je vindt in de doe-het-zelfzaak.

De extra productie moet een antwoord geven op de sterke groei die Soudal al jaren na elkaar neerzet, gemiddeld 10 procent per jaar, los van overnames. Zelfs tijdens het coronajaar 2020 groeide Soudal nog licht, tot 850 miljoen euro omzet. Dit jaar hoopt het bedrijf, inclusief overnames, de miljardenstatus te bereiken. ‘Die mastieken, silicones, PU-schuimen en lijmen moet ergens worden gemaakt. Als we met één vingerknip fabrieken konden bijbouwen, zouden we onze capaciteit wereldwijd met 30 procent verhogen. Zo groot is de vraag momenteel. Ook al zouden we dan botsen op een andere hinderpaal: de schaarse toevoer van grondstoffen.’

100 miljoen geproduceerde mastiekkokers Eens de nieuwe fabriek op volle toeren draait, zullen jaarlijks 100 miljoen kokers met diverse soorten mastieken van de band rollen.

Opvallend is dat de productietechnieken waarmee de nieuwe fabriek zal werken nog in ontwikkeling zijn. ‘We willen overschakelen van een semi-automatisch procedé in een open systeem naar een volautomatische fabriek. Daarbij komt het product van bij de grondstoffenmenging tot in het hermetisch afgesloten eindproduct - de koker - zonder contact met de omgevingslucht’, legt Luc Thys, marketingmanager van Soudal uit. ‘Die technologie bestaat nog nergens in de wereld. Zo kunnen we energiezuiniger en met minder afval een hogere kwaliteit aan mastieken produceren.’

‘Daarnaast wordt de fabriek ook volledig gedigitaliseerd met sensoren. De big data die daaruit voortkomen en de artificiële intelligentie maken dat we de hele keten vanaf de aanvoer van grondstoffen door de leverancier tot de eindproducten in de winkelrekken perfect kunnen controleren, volledig volgens het principe van de fabriek van de toekomst en Industrie 4.0.’

50 extra werknemers

Afhankelijk van hoe lang de innovaties op zich laten wachten, zal Soudal in de overgangsperiode meer of minder arbeiders moeten inzetten. Maar in een eerste fase kunnen er sowieso 50 extra krachten aan de slag, niet zo veel in vergelijking met de 1.100 die er al in Turnhout werken en 3.700 wereldwijd. Eens de nieuwe fabriek in 2023 op volle toeren draait, zullen naar schatting jaarlijks 100 miljoen kokers met diverse soorten mastieken van de band rollen. Dat betekent een verdubbeling van de huidige output op de Turnhoutse thuisbasis.

Vic Swerts: miljardenbedrijf in één generatie Vic Swerts, intussen de 80 gepasseerd, richtte Soudal 56 jaar geleden op en bouwde het bedrijf uit tot de grootste Europese producent van siliconen, PU-schuim en lijmen. Met meer dan 3.700 werknemers en 23 productievestigingen op vijf continenten is het Belgische familiebedrijf in één generatie uitgegroeid tot een wereldspeler in chemische bouwproducten. In 2011 werd het gelauwerd als Onderneming van het jaar. Swerts kwam vorig jaar in het nieuws, toen hij samen met de investeerder Frank Donck een kwart van de entertainmentgroep Studio 100 kocht. Eerder dit jaar bracht hij samen met Golazo-topman Bob Verbeeck de European Tour, de belangrijkste golfcompetitie buiten Noord-Amerika, naar België, onder de naam Soudal Open.

Het is de bedoeling dat de gebouwen, waarvan ook een groot deel nieuwe kantoren, voldoen aan het hoogste niveau - ‘Outstanding’ - van het Britse duurzaamheidslabel BREEAM. ‘Ik werd even stil toen ik de lange lijst aan vereisten hoorde’, zegt Thys. Die omvat onder meer laadpalen op de parking, bereikbaarheid met het openbaar vervoer, ergonomie in de productie en kantoren, voldoende daglicht voor de werknemers, afvalreductie en verwerking, circulaire waterbehandeling, geothermie voor de verwarming, nachtkoeling om geen airco te moeten gebruiken, beperking van de CO 2 -uitstoot tijdens de bouw, de samenstelling van bouwmaterialen en de afstand die ze afleggen tot de werf en de impact op de omgeving.