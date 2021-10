Staking bij Agfa-Gevaert in Mortsel

Na het afspringen van de onderhandelingen over een nieuw sectoraal akkoord voor de chemiesector plannen de vakbonden tal van acties. Ook de komende dagen wordt nog hinder verwacht.

De fabriek van Agfa-Gevaert in Mortsel ligt vandaag stil door stakingen van de vakbonden. Dat bevestigt ABVV-secretaris Levi Sollie aan De Tijd. De vakbonden hadden eerder al aangekondigd dat ze acties planden in alle Belgische chemiebedrijven nadat vrijdag de onderhandelingen over een nieuw sectoraal akkoord afgesprongen zijn. De chemiekoepel Essencia verliet toen de gesprekken.

We hebben een stakingsaanzegging voor onbepaalde duur ingediend. Er volgen zeker nog acties. Levi Sollie Secretaris Algemene Centrale ABVV

'We hebben een stakingsaanzegging voor onbepaalde duur ingediend', zegt Sollie. 'Vanavond zijn acties gepland op het jaarlijkse evenement van Essencia en intussen hebben we in een aantal chemische bedrijven met eenvoudiger af te stellen productieprocessen beslist om het werk 24 uur neer te leggen. De komende dagen gaan we ook in andere bedrijven de werknemers bijeenroepen en informeren. Er volgen dus zeker nog acties.'

De vakbonden en Essenscia voeren sinds eind september gesprekken over een nieuw sectoraal akkoord. De vakbonden vragen onder meer dat een coronapremie van 250 euro wordt toegekend en dat er al in 2021 een loonsverhoging komt, in plaats van pas in 2022. Daarnaast willen ze dat meer aandacht wordt besteed aan het medisch toezicht.

'We willen dat de chemische risico's ook na iemands carrière verder gescreend worden', zegt Sollie. 'De arbeiders werken niet met acuut gevaarlijke stoffen, maar wel met stoffen die chronische gevolgen kunnen hebben op latere leeftijd. We vragen dat bedrijven ook dan nog hun verantwoordelijkheid nemen. Het is een eis die gezien de heisa rond 3M aan belang wint.'

Volgens de vakbonden wordt de oproep om te staken goed opgevolgd. 'Een aantal afdelingen liggen volledig stil. De afdelingen die nodig zijn om de veiligheid te waarborgen, werken wel nog', zegt ACV-afgevaardigde Peter Simons.

Essenscia

Essenscia toonde zich dit weekend al niet te spreken over de algemene stakingsaanzegging. Volgens Essenscia lag een aantrekkelijk pakket op tafel om tot een sterk sectoraal akkoord te komen, maar kwamen de vakbonden net voor het sluiten van een akkoord op de proppen met bijkomende eisen voor een coronapremie. 'Een klap in het gezicht', zo formuleerde Koen Laenens van Essenscia het.

Nog volgens de sectorfederatie bestond het pakket uit een maximale invulling van de loonnorm, extra inspanningen voor een substantiële verhoging van de sectorale minimumlonen, bijkomende investeringen in opleiding en vorming, loonsverhogingen voor de niet-geconventioneerde ondernemingen en meer aandacht voor werkbaar werk.