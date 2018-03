Stevige boete voor Resilux-bestuurder

William Dierickx maakte volgens de beurswaakhond in de aanloop naar het bod van Bain Capital misbruik van voorkennis.

Begin 2017 kondigde de Amerikaanse private-equityreus Bain Capital een bod aan op de beursgenoteerde pet-voorvormenfabrikant Resilux . Het bod werd later afgeblazen , maar in de vijf maanden voorafgaand aan het initiële persbericht - dat de beurskoers van Resilux de hoogte injoeg - kocht William Dierickx voor 127.858 euro aandelen.

Dierickx is technisch directeur in het achtkoppige executief comité van Resilux. De betrokken aankooptransacties vormen naar het oordeel van beurswaakhond FSMA een inbreuk op het verbod op misbruik van voorkennis. De technisch directeur stond vermeld in de door Resilux zelf overgemaakte lijst van personen met voorwetenschap van het potentiële bod van Bain.