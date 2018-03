Tack koopt na jaar radiostilte weer aandelen Tessenderlo op

Luc Tack heeft via weefgetouwenspecialist Picanol voor het eerst in een jaar tijd nog eens aandelen van chemiebedrijf Tessenderlo bijgekocht.

De transactie bewijst dat de honger van Picanol in chemiebedrijf Tessenderlo Group nog niet gestild is, ook al dateerde de laatste aankoop van precies een jaar geleden. Picanol profiteert nu van de relatief lage aandelenkoers, die intussen 20 procent onder de piek van oktober vorig jaar ligt.

De nieuwe investering van Picanol is evenwel maar een peulschil vergeleken met de 133 miljoen euro cash die het weefgetouwenbedrijf eind vorig jaar op de bankrekening had staan.

Grote plannen?

Die riante cashberg doet steevast de vraag opborrelen wat Picanol van plan is. Broedt het bedrijf op een nieuwe, verrassende deal zoals in 2013 toen het voor 192 miljoen euro de Franse staat uitkocht bij Tessenderlo Group en zo in één klap de referentieaandeelhouder werd? Momenteel bezit Picanol 36 procent van het chemiebedrijf. Met het persoonlijke belang van Tack erbij loopt dat op tot boven 40 procent.

'Wat we met de cash zullen doen? We laten alle opties open', klonk het enkele weken geleden nog. 'We gaan niet onbesuisd te werk. We zien wel', aldus Luc Tack.