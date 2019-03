Tack pompt 30 miljoen extra in Tessenderlo Group

Het aandelenpakket werd gekocht door Verbrugge, een dochterbedrijf van Picanol . De Ieperse weefmachineproducent is op zijn beurt voor 89,5 procent in handen van Luc Tack.

Tack koopt in eigen naam of via Verbrugge frequent Tessenderlo-aandelen bij, maar deze aankoop kan tellen. Dinsdag kocht hij zowat 2,2 procent van alle uitstaande aandelen, goed voor 29,3 miljoen euro. De gemiddelde aankoopprijs bedroeg 30,22 euro per aandeel.